Festival de Comida y Cultura de Soap Lake - Talleres de Música

Viernes 19 de junio a las 3pm en The Bistro, ubicado en Soap Lake Natural Spa & Resort





Carl Tosten es un representante artístico y clínico viajero para varios fabricantes importantes, incluidos Gibson Acoustics, Yamaha Guitars y también cuerdas Elixir y Dean Markley. Este será un formato abierto y los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con sus necesidades musicales.





La sesión dura aproximadamente 1,5 horas con un descanso a mitad de camino.