Festival de Comida y Cultura de Soap Lake - Talleres de Música

Organizado por
Acerca de este evento
Viernes 19 de junio a las 3pm en The Bistro, ubicado en Soap Lake Natural Spa & Resort
Carl Tosten es un representante artístico y clínico viajero para varios fabricantes importantes, incluidos Gibson Acoustics, Yamaha Guitars y también cuerdas Elixir y Dean Markley. Este será un formato abierto y los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con sus necesidades musicales.
La sesión dura aproximadamente 1,5 horas con un descanso a mitad de camino.
Viernes 19 de junio a las 4pm en el Centro Comunitario de Soap Lake
¡Aprende a tocar el ukulele en esta clase de alta energía para personas de 10 años en adelante! Se proporcionarán ukuleles para usar durante el programa para las primeras 30 personas que se registren para el evento. (La asistencia máxima es de 70 personas).
La sesión dura aproximadamente 1,5 horas.
Sábado 20 de junio a las 11am en Cloudview Farm - TRAE UNA SILLA DE CÉSPED O CAMPING
Este es un taller gratuito de percusión con cubos para todas las edades con el renombrado percusionista y educador John Owens, Ph.D.
Ya seas un principiante total o un profesional experimentado, esta es tu oportunidad de aprender de un maestro. El impresionante historial de John abarca desde actuar con la Banda del Ejército de EE. UU. y Disneyland hasta tocar en las calles de Washington D.C. y hacer giras por Europa.
Se proporcionarán 40 cubos y palos.
La sesión dura aproximadamente 1 hora.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!