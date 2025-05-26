SOLU: Fuera de Sion PHOENIX

Entrada de Admisión General
Esta entrada otorga acceso al evento de adoración mientras damos la bienvenida a SOLU Israel al Valle para una noche inolvidable de alabanza y unidad dirigida por el Espíritu.
También te invitamos a considerar en oración asociarte con nosotros como patrocinador. Tu generosidad nos ayuda a acoger esta poderosa reunión y enviar a SOLU de regreso a Israel con una ofrenda significativa de nuestra comunidad.
Explora nuestros niveles de patrocinio a continuación y sé parte de lo que Dios está haciendo, desde nuestro desierto hasta el suyo.
