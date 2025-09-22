<span>Soul Santa Fiesta de Pintura & Sip</span>

Burlington, VT 05401, USA
Los jóvenes artistas disfrutarán pintando un festivo árbol navideño coronado con el sombrero de Soul Santa en esta sesión práctica.
Usando herramientas divertidas como pinturas, cepillos de dientes, hisopos y más, los niños explorarán formas creativas de crear texturas, puntos y efectos nevados mientras dan vida a su obra maestra única.
Perfecto para las manos pequeñas y las grandes imaginaciones, esta sesión está guiada, lúdica y diseñada para que cada niño se sienta como un verdadero artista navideño!
Crea un primer plano audaz de el abrigo blanco, peludo de Santa, la hebilla dorada brillante y el clásico cinturón negro. Aprende movimientos de pelo, resalta el cinturón, sombrea la hebilla y salpica nieve.
Únete a nosotros para una clase de acrílico guiada donde pintarás una escena audaz de estilo caricaturesco de las botas de Santa saliendo de la chimenea mientras un curioso reno de nariz roja observa. Aprende técnicas amigables para niños: capas, textura de ladrillo, ribete de piel esponjosa, contorno audaz y salpicaduras de nieve con un cepillo de dientes, luego agrega tus propios giros creativos.
¡Sumérgete en el espíritu navideño con una acogedora y festiva sesión de pintura diseñada solo para adultos! Usando orientación paso a paso, crearás tu propia obra maestra vibrante con la bota roja clásica de Santa llena de bastones de caramelo, abetos y brillo navideño.
Government Employyees (with ID) will receive a special Making The CuTX meal tray.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!