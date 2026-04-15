Asociación de Antiguos Alumnos de Sound Factory Inc. Membresías

Las cuotas de exalumnos se dividen equitativamente para apoyar tanto a la banda como al programa de exalumnos. La mitad de las cuotas de cada miembro se destina directamente a apoyar la banda—ayudando a financiar equipos, viajes y necesidades de los estudiantes. La mitad restante se utiliza para cubrir gastos operativos de eventos para exalumnos, como reuniones, encuentros y otras actividades que mantienen nuestra comunidad de exalumnos conectada y comprometida.