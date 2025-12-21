La Tienda de South Beach Hope Ministries Inc.

Regale una versión para lectores de El arte de la sabiduría con el nombre del destinatario, o incluso un pequeño gráfico grabado láser en el frente o en la parte trasera. Una excelente forma de hacer que este texto sea propio. Para organizaciones, su nombre y/o logotipo pueden ser un recordatorio de su sabiduría para aquellos a quienes regalan o venden esto. Contáctenos para pedidos múltiples. Los pedidos muy grandes (más de 500) se pueden personalizar interna y externamente. El arte de la sabiduría: palabras en las que los hombres han dependido para guiarse durante milenios. Tan importantes son estas palabras que se han transmitido de padres a hijos durante miles de años en cientos de idiomas. El autor principal, Salomón, afirmó que las reunió bajo la guía de Yahweh, la cumbre de la sabiduría.

Esta traducción al inglés, que llevó más de ocho años elaborar, ¡es absolutamente única y está libre de IA! Es una forma maravillosa para aquellos cuyo idioma nativo es diferente, de aprender inglés como segundo idioma.

Con una cubierta de imitación de cuero (vegana) dura, esta versión del lector es agradable al tacto y cómoda de sostener.