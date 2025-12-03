South Johnston Band Boosters

Organizado por

South Johnston Band Boosters

Acerca de este evento

Concierto de Vacaciones de la Banda de South Johnston HS.

10381 US-301

Four Oaks, NC 27524, USA

Palomitas de maíz item
Palomitas de maíz
$2
Chocolate Caliente item
Chocolate Caliente
$2

Con o sin malvaviscos

Refresco item
Refresco
$2

Coca Cola, Coca Cola Light, Dr. Pepper, Sprite, Mt. Dew y Agua

Boleto de Rifa item
Boleto de Rifa
$1

Coloca tus boletos en los recipientes para ganar canastas de regalo o la oportunidad de dirigir a la banda mientras interpretan Sleigh Ride.

1 Longitud de Brazo de Boletos de Rifa item
1 Longitud de Brazo de Boletos de Rifa
$10

Coloca tus boletos en los recipientes para ganar canastas de regalo o la oportunidad de dirigir a la banda mientras interpretan Sleigh Ride.

1 Wing Span of Raffles Tickets item
1 Wing Span of Raffles Tickets
$20

Place your tickets in the buckets to win gift baskets or a chance to conduct the band as they perform Sleigh Ride.

Añadir una donación para South Johnston Band Boosters

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!