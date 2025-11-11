Tienda de Ropa del Programa IB de Southeast High School
Sudadera - 'We Are One Tribe'
$40
Para esos días en que el aire acondicionado del salón está en modo ártico. Nuestro diseño “We Are One Tribe” en blanco hace un sutil guiño a nuestro programa IB, con las letras de “We Are IB” delineadas. Disponible en tu color favorito: negro, azul marino, o gris grafito.
Camiseta - 'We Are One Tribe'
$20
El básico de todos los días para sobrevivir a todo lo del nivel superior (HL). Nuestro diseño “We Are One Tribe” en blanco hace un sutil guiño a nuestro programa IB, con las letras de “We Are IB” delineadas. Disponible en tu color favorito: negro, azul marino, gris grafito o azul real.
Camisa de Manga Larga con Capucha y Secado Rápido - 'We Are One Tribe'
$30
Una opción ligera y transpirable para esos días en que las tareas te están asfixiando. Nuestro diseño “We Are One Tribe” en blanco hace un sutil guiño a nuestro programa IB, con las letras de “We Are IB” delineadas. Disponible en tu color favorito: negro, azul marino, gris grafito o azul real.
Añadir una donación para Southeast High School IB Alliance Inc
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!