Membresía Anual SCEAIR 2025-26

Por lo general, la membresía se extiende desde el 1 de julio del año calendario actual hasta el 30 de junio del siguiente año calendario. Si solicitas la membresía en cualquier momento entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año calendario actual, tu membresía se iniciará retroactivamente el 1 de julio del año calendario actual. Si solicitas la membresía en cualquier momento entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año calendario actual, puedes elegir comenzar tu membresía retroactivamente desde el 1 de julio del año calendario anterior o elegir esperar y comenzar tu membresía desde el 1 de julio del año calendario actual. Si solicitas la membresía en cualquier momento entre el 1 de abril y el 30 de junio del año calendario actual, tu membresía comenzará el 1 de julio del año calendario actual.

