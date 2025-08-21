SPECIAL HOLIDAYS - MLH KIDS - Inscripción

• Participación PRESENCIAL.

• Exhibición, firma y venta de libros.

• Cuentacuentos.

• Actividades navideñas hispanas.

• Lanzamiento oficial de la segunda antología de cuentos infantiles “Las mejores historias en Navidad / The Best Christmas Stories”, correspondiente a la 2.ª edición del concurso “Las mejores historias en Navidad de Milibrohispano – 2024”.



* El aporte adicional para la plataforma NO es obligatorio. Para eliminar esa opción, selecciona que el porcentaje (otro) sea cero.