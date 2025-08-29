<Ropa de espíritu 2025-2026>

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Presentamos nueva tela más ligera para 2025. A cada nivel de grado se le ha asignado un color diferente. Por favor, vea los detalles a continuación.
Los padres pueden comprar camisas a juego para las excursiones. A cada nivel de grado se le ha asignado un color diferente. Por favor, vea los detalles a continuación.
¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas limitadas de panteras!
Camiseta azul DriFit con diseño de Panteras "P".
¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas de panteras de edición limitada!
¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas de panteras de edición limitada!
Show your school spirit with this new blue tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
Show your school spirit with this new pink tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
This new two-sided t-shirt design features a blue PLE paw on the front left and a fun design on the back, and comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
Muestra tu Espíritu Panther y celebra a tu hijo con el nuevo estilo de tela más ligera.
Camiseta DriFit azul con diseño de Panthers "P".
¡Demuestra tu apoyo por tu escuela junto con tu hijo/hijos!
Show your school spirit with this new blue tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
Show your school spirit with this new pink tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
This new two-sided t-shirt design features a blue PLE paw on the front left and a fun design on the back, and comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
Show your Panther spirit and celebrate your grandchild with this new design, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.
¡Muestra tu espíritu escolar con una sudadera con capucha con el logo de la escuela!
¡Muestra tu espíritu escolar con una sudadera con capucha con el logo de la escuela!
¡Por favor apoya a nuestra escuela comprando una manta! -50"x60"
Manta de felpa suave con la que querrás abrazarte -Hermosa impresión vibrante a todo color -Ideal para difundir el espíritu escolar -Un gran regalo cálido que se convierte en un gran recuerdo -Te mantiene acogedor año tras año
¡Muestra tu espíritu escolar con un paraguas con huella de pata!
Muestra tu orgullo pantera en tus zapatos con estos lindos "colgantes"
Cada uno cuesta $4 o consigue seis por $20.
Muestra tu orgullo pantera en tus zapatos con estos lindos "colgantes"
Cada uno cuesta $4 o consigue seis por $20.
Muestra tu orgullo pantera con estas gafas de sol con huella de pata.
Marcalibros con huella de pata.
Un lápiz con temática de pata con el nombre de la escuela impreso en él. Los lápices se venden 2/$3.
Taza azul con una huella de pata y nombre de la escuela.
Botella de agua con tapa de empuje con una huella de pata y "Paw Pride" impreso en ella.
Botella de agua más grande con una huella de pata y nombre de la escuela.
Bolsa de cordón de color surtido con huellas de pata.
Assorted color plastic straws with paw print.
Show your Panther Pride with our new car magnets!
Show your Panther Pride with our new custom Holographic stickers! Each sticker measures 3 inches by 2.14 inches.
Wear your Panther Pride with our new scrunchies.
Wear your Panther Pride with our new bracelets.
Wear your Panther Pride with our new hair bow, with an alligator clip.
Show your Panther Pride with our new holiday wood ornament.
Show your school spirit with this new custom PLE fidget spinner in red, green, or blue.
Show your Panther Pride by sporting these cool, new sock designs. Choose between three designs.
Order Socks based on your shoe size:
Size A - Youth 10-13
Size B - Youth 1-3
Size C - Youth 3-5
Size D - Youth 5-7
Put Pouncer on your straw to show your school spirit.
Apoye al PTO como un patrocinador familiar y reciba una camiseta PLE gratuita, un 20% de descuento en una segunda camiseta y beneficios adicionales! ¡Los patrocinios familiares comienzan en $50.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!