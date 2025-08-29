Panther Lake Elementary PTO

Ofrecido por

Panther Lake Elementary PTO

Acerca de esta tienda

<Ropa de espíritu 2025-2026>

Camisa de Color de Clase (Niño) item
Camisa de Color de Clase (Niño)
$15

Presentamos nueva tela más ligera para 2025. A cada nivel de grado se le ha asignado un color diferente. Por favor, vea los detalles a continuación.

  • K: Rojo
  • 1er: Naranja
  • 2do: Amarillo
  • 3ro: Verde
  • 4to: Azul Claro
  • 5to: Púrpura
Camisa de Color de Clase (Adulto) item
Camisa de Color de Clase (Adulto)
$15

Los padres pueden comprar camisas a juego para las excursiones. A cada nivel de grado se le ha asignado un color diferente. Por favor, vea los detalles a continuación.

  • K: Rojo
  • 1er: Naranja
  • 2do: Amarillo
  • 3er: Verde
  • 4to: Azul Claro
  • 5to: Púrpura
Camisa Pouncer (Niño) item
Camisa Pouncer (Niño)
$15

¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas limitadas de panteras!

Camisa DriFit (Niño) item
Camisa DriFit (Niño)
$20

Camiseta azul DriFit con diseño de Panteras "P".

Panther EST 2022 (Niño) item
Panther EST 2022 (Niño)
$15

¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas de panteras de edición limitada!

Camiseta Panther Azul (Niño) item
Camiseta Panther Azul (Niño)
$15

¡Muestra tu espíritu escolar con una de estas camisetas de panteras de edición limitada!

Panther Blue Tie Dye (Children) item
Panther Blue Tie Dye (Children)
$15

Show your school spirit with this new blue tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

Panther Pink Tie Dye (Children) item
Panther Pink Tie Dye (Children)
$15

Show your school spirit with this new pink tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

In My Panther Era (Children) item
In My Panther Era (Children)
$15

This new two-sided t-shirt design features a blue PLE paw on the front left and a fun design on the back, and comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

Camiseta de Orgulloso Padre (Adulto) item
Camiseta de Orgulloso Padre (Adulto)
$15

Muestra tu Espíritu Panther y celebra a tu hijo con el nuevo estilo de tela más ligera.

Camiseta DriFit (Adulto) item
Camiseta DriFit (Adulto)
$20

Camiseta DriFit azul con diseño de Panthers "P".

Camiseta con Logo Azul (Adulto) item
Camiseta con Logo Azul (Adulto)
$15

¡Demuestra tu apoyo por tu escuela junto con tu hijo/hijos!

Blue Tie Dye Shirts (Adult) item
Blue Tie Dye Shirts (Adult)
$15

Show your school spirit with this new blue tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

Pink Tie Dye Shirts (Adult) item
Pink Tie Dye Shirts (Adult)
$15

Show your school spirit with this new pink tie dye t-shirt, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

In My Panther Era (Adult) item
In My Panther Era (Adult)
$15

This new two-sided t-shirt design features a blue PLE paw on the front left and a fun design on the back, and comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

Proud Grandparent (Adult) item
Proud Grandparent (Adult)
$15

Show your Panther spirit and celebrate your grandchild with this new design, which comes in our new, softer, tri-cotton blend fabric.

Sudadera con Capucha (Niño) item
Sudadera con Capucha (Niño)
$20

¡Muestra tu espíritu escolar con una sudadera con capucha con el logo de la escuela!

Sudadera con Capucha (Adulto) item
Sudadera con Capucha (Adulto)
$20

¡Muestra tu espíritu escolar con una sudadera con capucha con el logo de la escuela!

Manta Pouncer item
Manta Pouncer
$20

¡Por favor apoya a nuestra escuela comprando una manta! -50"x60"

Manta de felpa suave con la que querrás abrazarte -Hermosa impresión vibrante a todo color -Ideal para difundir el espíritu escolar -Un gran regalo cálido que se convierte en un gran recuerdo -Te mantiene acogedor año tras año

Paraguas con huella de pata item
Paraguas con huella de pata
$10

¡Muestra tu espíritu escolar con un paraguas con huella de pata!

Colgante de zapato de Pouncer (individual) item
Colgante de zapato de Pouncer (individual)
$4

Muestra tu orgullo pantera en tus zapatos con estos lindos "colgantes"

Cada uno cuesta $4 o consigue seis por $20.

Colgantes de zapato de Pouncer (paquete de 6) item
Colgantes de zapato de Pouncer (paquete de 6)
$20

Muestra tu orgullo pantera en tus zapatos con estos lindos "colgantes"

Cada uno cuesta $4 o consigue seis por $20.

Gafas de sol con huella de pata item
Gafas de sol con huella de pata
$4

Muestra tu orgullo pantera con estas gafas de sol con huella de pata.

Marcalibros con huella de pata item
Marcalibros con huella de pata
$2

Marcalibros con huella de pata.

PLE Lápiz de Pata (paquete de 2) item
PLE Lápiz de Pata (paquete de 2)
$3

Un lápiz con temática de pata con el nombre de la escuela impreso en él. Los lápices se venden 2/$3.

Taza PLE item
Taza PLE
$2

Taza azul con una huella de pata y nombre de la escuela.

Botella de Agua Paw Pride item
Botella de Agua Paw Pride
$4

Botella de agua con tapa de empuje con una huella de pata y "Paw Pride" impreso en ella.

Botella de Agua PLE item
Botella de Agua PLE
$6

Botella de agua más grande con una huella de pata y nombre de la escuela.

Bolsa de Cordón con Huella de Pata item
Bolsa de Cordón con Huella de Pata
$4

Bolsa de cordón de color surtido con huellas de pata.

Paw Straw item
Paw Straw
$1.50

Assorted color plastic straws with paw print.

PLE Car Magnet item
PLE Car Magnet
$5

Show your Panther Pride with our new car magnets!

PLE Holographic Sticker item
PLE Holographic Sticker
$2

Show your Panther Pride with our new custom Holographic stickers! Each sticker measures 3 inches by 2.14 inches.

Scrunchies item
Scrunchies
$6

Wear your Panther Pride with our new scrunchies.

Bracelet item
Bracelet
$5

Wear your Panther Pride with our new bracelets.

Panther Bow item
Panther Bow
$6

Wear your Panther Pride with our new hair bow, with an alligator clip.

Holiday Ornament item
Holiday Ornament
$5

Show your Panther Pride with our new holiday wood ornament.

Fidget Spinners item
Fidget Spinners
$5

Show your school spirit with this new custom PLE fidget spinner in red, green, or blue.

Socks item
Socks
$10

Show your Panther Pride by sporting these cool, new sock designs. Choose between three designs.

Order Socks based on your shoe size:

Size A - Youth 10-13

Size B - Youth 1-3

Size C - Youth 3-5

Size D - Youth 5-7

Panther Straw Topper item
Panther Straw Topper
$4

Put Pouncer on your straw to show your school spirit.

Patrocinio Familiar item
Patrocinio Familiar
$50

Apoye al PTO como un patrocinador familiar y reciba una camiseta PLE gratuita, un 20% de descuento en una segunda camiseta y beneficios adicionales! ¡Los patrocinios familiares comienzan en $50.

Añadir una donación para Panther Lake Elementary PTO

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!