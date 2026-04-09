¡Patrocina un gato!

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Baby A - Macho
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Este pequeño bebé de 1 semana acaba de llegar a Homeward Bound y todavía no tiene un nombre real. Tu patrocinio único cubre la fórmula, vacunas, arena y un chequeo veterinario para la estadía de este gatito en cuidado de crianza temporal. Como patrocinador,  puedes elegir su nombre (dentro de nuestras pautas aptas para niños), y lo usaremos en sus registros, publicaciones y listado de adopción

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