¡Patrocina un gato!

Este pequeño bebé de 1 semana acaba de llegar a Homeward Bound y todavía no tiene un nombre real. Tu patrocinio único cubre la fórmula, vacunas, arena y un chequeo veterinario para la estadía de este gatito en cuidado de crianza temporal. Como patrocinador, tú puedes elegir su nombre (dentro de nuestras pautas aptas para niños), y lo usaremos en sus registros, publicaciones y listado de adopción