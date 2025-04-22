America's First Responders Network and its Constituent Branches, Corps, Divisions, Brigade, and Battalions Inc.
Acerca de esta tienda
<p>Patrocina un Vehículo de Respuesta a Emergencias</p>
Bolsa Médica
$1,000
Equipa a un socorrista con una bolsa de trauma completamente surtida diseñada para emergencias en el campo. Cada bolsa incluye torniquetes, vendajes, herramientas para las vías respiratorias, atención para quemaduras, férulas y medicamentos esenciales: todo lo necesario para estabilizar a las víctimas hasta que llegue atención avanzada. Tu donación garantiza que el tratamiento que salva vidas comience desde el primer momento.
Equipa a un socorrista con una bolsa de trauma completamente surtida diseñada para emergencias en el campo. Cada bolsa incluye torniquetes, vendajes, herramientas para las vías respiratorias, atención para quemaduras, férulas y medicamentos esenciales: todo lo necesario para estabilizar a las víctimas hasta que llegue atención avanzada. Tu donación garantiza que el tratamiento que salva vidas comience desde el primer momento.
Palé de Alimentos y Agua
$2,500
Proporciona un palé completo de alimentos no perecederos, suministros de hidratación y mezclas electrolíticas para víctimas de desastres y equipos de respuesta. Estos recursos son críticos durante las primeras 72 horas de una emergencia, cuando muchas veces la infraestructura está fuera de servicio. Tu donación asegura que nadie pase hambre o sed en medio de una crisis.
Proporciona un palé completo de alimentos no perecederos, suministros de hidratación y mezclas electrolíticas para víctimas de desastres y equipos de respuesta. Estos recursos son críticos durante las primeras 72 horas de una emergencia, cuando muchas veces la infraestructura está fuera de servicio. Tu donación asegura que nadie pase hambre o sed en medio de una crisis.
Kit de Equipamiento para Socorristas
$7,500
Equipa completamente a un socorrista con equipo especializado para operar en todos los terrenos y escenarios: incluye casco, arnés, guantes, equipo para incendios forestales, trajes de rescate acuático, equipo de escalada, gafas, botas y mochilas. Tu apoyo asegura que nuestros equipos estén preparados para enfrentar los peores desastres y dar lo mejor de sí.
Equipa completamente a un socorrista con equipo especializado para operar en todos los terrenos y escenarios: incluye casco, arnés, guantes, equipo para incendios forestales, trajes de rescate acuático, equipo de escalada, gafas, botas y mochilas. Tu apoyo asegura que nuestros equipos estén preparados para enfrentar los peores desastres y dar lo mejor de sí.
🔧 Servicio de Modificación y Construcción de Vehículos de Emergencia
$50,000
El proceso de modificación (upfitting) es donde un vehículo común se convierte en una unidad especializada para operaciones de emergencia. Una vez que adquirimos el vehículo base, este pasa por una transformación completa: diseñado y personalizado para misiones específicas como comando, rescate, comunicaciones, logística y distribución de suministros. Tu donación apoya una amplia gama de modificaciones esenciales, incluyendo: Sistemas de Iluminación de Emergencia (barras LED, luces estroboscópicas, intermitentes integradas) Sirenas y Sistemas de Altavoces (sirenas de múltiples tonos, sistemas duales, funciones de seguridad como “park-kill”) Equipos de Comunicación (radios multibanda, enlaces satelitales, puntos Wi-Fi móviles) Sistemas de Almacenamiento Personalizado (cajones, montajes de herramientas, compartimentos seguros) Sistemas de Energía (inversores, baterías, carga solar, generadores portátiles) Controles Ambientales (climatización trasera, sistemas de ventilación para K9 y equipo electrónico) Montajes y Soportes (para laptops, paneles de comando, pantallas, extintores, etc.) Rotulación y Branding del Vehículo (vinilos reflectivos, identificadores de unidad, reconocimiento de patrocinadores) Cada vehículo se adapta según su perfil de misión—ya sea un SUV de Comando, una Camioneta de Rescate, o una Unidad de Suministros. El costo total de la modificación puede oscilar entre $50,000 y $100,000+ dependiendo del nivel de equipamiento. Al patrocinar este servicio, estás financiando las herramientas y tecnologías que convierten vehículos ordinarios en unidades extraordinarias que salvan vidas. Ayúdanos a construir la flota que salva vidas.
El proceso de modificación (upfitting) es donde un vehículo común se convierte en una unidad especializada para operaciones de emergencia. Una vez que adquirimos el vehículo base, este pasa por una transformación completa: diseñado y personalizado para misiones específicas como comando, rescate, comunicaciones, logística y distribución de suministros. Tu donación apoya una amplia gama de modificaciones esenciales, incluyendo: Sistemas de Iluminación de Emergencia (barras LED, luces estroboscópicas, intermitentes integradas) Sirenas y Sistemas de Altavoces (sirenas de múltiples tonos, sistemas duales, funciones de seguridad como “park-kill”) Equipos de Comunicación (radios multibanda, enlaces satelitales, puntos Wi-Fi móviles) Sistemas de Almacenamiento Personalizado (cajones, montajes de herramientas, compartimentos seguros) Sistemas de Energía (inversores, baterías, carga solar, generadores portátiles) Controles Ambientales (climatización trasera, sistemas de ventilación para K9 y equipo electrónico) Montajes y Soportes (para laptops, paneles de comando, pantallas, extintores, etc.) Rotulación y Branding del Vehículo (vinilos reflectivos, identificadores de unidad, reconocimiento de patrocinadores) Cada vehículo se adapta según su perfil de misión—ya sea un SUV de Comando, una Camioneta de Rescate, o una Unidad de Suministros. El costo total de la modificación puede oscilar entre $50,000 y $100,000+ dependiendo del nivel de equipamiento. Al patrocinar este servicio, estás financiando las herramientas y tecnologías que convierten vehículos ordinarios en unidades extraordinarias que salvan vidas. Ayúdanos a construir la flota que salva vidas.
SUV del Jefe
$97,725
El SUV del Jefe sirve como centro de comando móvil para los líderes de operaciones de emergencia. Equipado con sistemas avanzados de comunicación y espacio suficiente para equipos esenciales, este vehículo garantiza que los comandantes puedan tomar decisiones críticas en tiempo real. Con su diseño robusto y su capacidad para todo terreno, el Tahoe RST proporciona movilidad, presencia y autoridad en el campo. Tu donación pone en marcha el liderazgo necesario cuando más importa.
El SUV del Jefe sirve como centro de comando móvil para los líderes de operaciones de emergencia. Equipado con sistemas avanzados de comunicación y espacio suficiente para equipos esenciales, este vehículo garantiza que los comandantes puedan tomar decisiones críticas en tiempo real. Con su diseño robusto y su capacidad para todo terreno, el Tahoe RST proporciona movilidad, presencia y autoridad en el campo. Tu donación pone en marcha el liderazgo necesario cuando más importa.
Camioneta del Jefe
$87,205
La Camioneta del Jefe está diseñada para operar en los entornos más desafiantes. Este vehículo resistente transporta personal de mando y equipos críticos a zonas de desastre, proporcionando una base segura para operaciones móviles. Con su capacidad todoterreno mejorada, puede atravesar terrenos difíciles como zonas de inundación, escombros o caminos colapsados. Al donar este vehículo, estás ayudando a garantizar una respuesta fuerte y eficaz desde el liderazgo.
La Camioneta del Jefe está diseñada para operar en los entornos más desafiantes. Este vehículo resistente transporta personal de mando y equipos críticos a zonas de desastre, proporcionando una base segura para operaciones móviles. Con su capacidad todoterreno mejorada, puede atravesar terrenos difíciles como zonas de inundación, escombros o caminos colapsados. Al donar este vehículo, estás ayudando a garantizar una respuesta fuerte y eficaz desde el liderazgo.
SUV de Comando
$82,975
Este SUV de comando sirve como puesto de operaciones para los líderes de campo. Con el modelo Tahoe Z71, combina confort, tecnología y capacidad para operar durante largas jornadas. Desde comunicaciones hasta mapeo y planificación, este vehículo está diseñado para que los comandantes puedan mantener el control total de la respuesta. Con tu apoyo, mantenemos el corazón de las operaciones latiendo fuerte, incluso en las peores emergencias.
Este SUV de comando sirve como puesto de operaciones para los líderes de campo. Con el modelo Tahoe Z71, combina confort, tecnología y capacidad para operar durante largas jornadas. Desde comunicaciones hasta mapeo y planificación, este vehículo está diseñado para que los comandantes puedan mantener el control total de la respuesta. Con tu apoyo, mantenemos el corazón de las operaciones latiendo fuerte, incluso en las peores emergencias.
Camioneta de Comando
$85,980
Esta camioneta poderosa está construida para manejar múltiples tareas en situaciones de desastre. Desde coordinar equipos hasta transportar recursos, su capacidad todoterreno y espacio de carga hacen que sea ideal para acceso a zonas remotas. Donar esta unidad permite a nuestros equipos responder con rapidez, fuerza y coordinación a cualquier escenario.
Esta camioneta poderosa está construida para manejar múltiples tareas en situaciones de desastre. Desde coordinar equipos hasta transportar recursos, su capacidad todoterreno y espacio de carga hacen que sea ideal para acceso a zonas remotas. Donar esta unidad permite a nuestros equipos responder con rapidez, fuerza y coordinación a cualquier escenario.
SUV de Comunicaciones
$96,615
Cuando fallan las redes locales, este SUV entra en acción. Con su modelo Suburban Z71, sirve como una plataforma móvil de comunicaciones: equipada con radios multibanda, enlaces satelitales y repetidores de señal. Gracias a tu donación, podemos mantener a nuestros equipos conectados incluso en lugares aislados o durante fallas masivas de infraestructura.
Cuando fallan las redes locales, este SUV entra en acción. Con su modelo Suburban Z71, sirve como una plataforma móvil de comunicaciones: equipada con radios multibanda, enlaces satelitales y repetidores de señal. Gracias a tu donación, podemos mantener a nuestros equipos conectados incluso en lugares aislados o durante fallas masivas de infraestructura.
Camioneta de Comunicaciones
$88,085
Una unidad de comunicaciones de alta capacidad con capacidad de remolque tipo 5th Wheel, perfecta para transportar antenas, repetidores, generadores y centros de red. Esta camioneta garantiza que la comunicación se mantenga fluida y funcional en medio de la emergencia. Al patrocinarla, estás ayudando a sostener la coordinación vital entre equipos de primera línea.
Una unidad de comunicaciones de alta capacidad con capacidad de remolque tipo 5th Wheel, perfecta para transportar antenas, repetidores, generadores y centros de red. Esta camioneta garantiza que la comunicación se mantenga fluida y funcional en medio de la emergencia. Al patrocinarla, estás ayudando a sostener la coordinación vital entre equipos de primera línea.
SUV de Logística (Staging)
$85,800
Esta SUV es utilizada para gestionar zonas de logística, distribución y coordinación en el terreno. Transporta personal, recursos, y herramientas esenciales a los puntos de reunión. Con su capacidad todo terreno y almacenamiento amplio, este vehículo ayuda a mantener el flujo organizado de recursos durante la emergencia. Tu aporte mantiene el orden donde más se necesita.
Esta SUV es utilizada para gestionar zonas de logística, distribución y coordinación en el terreno. Transporta personal, recursos, y herramientas esenciales a los puntos de reunión. Con su capacidad todo terreno y almacenamiento amplio, este vehículo ayuda a mantener el flujo organizado de recursos durante la emergencia. Tu aporte mantiene el orden donde más se necesita.
Camioneta de Logística (Staging)
$78,025
Diseñada para apoyar operaciones de montaje y despliegue en terreno, esta camioneta lleva equipos pesados, carpas, señalización, y estaciones móviles. Con su construcción resistente y capacidades de tracción, puede llegar donde otras unidades no pueden. Patrocinar este vehículo es apoyar directamente la logística y organización de nuestras misiones.
Diseñada para apoyar operaciones de montaje y despliegue en terreno, esta camioneta lleva equipos pesados, carpas, señalización, y estaciones móviles. Con su construcción resistente y capacidades de tracción, puede llegar donde otras unidades no pueden. Patrocinar este vehículo es apoyar directamente la logística y organización de nuestras misiones.
Camioneta de Búsqueda y Rescate – Ligera
$74,455
Diseñada para despliegues rápidos, esta camioneta llega a zonas de difícil acceso para realizar rescates y brindar primeros auxilios. Su construcción robusta permite operar en terrenos accidentados, inundados o bloqueados. Con tu donación, nos ayudas a salvar vidas allí donde cada minuto cuenta.
Diseñada para despliegues rápidos, esta camioneta llega a zonas de difícil acceso para realizar rescates y brindar primeros auxilios. Su construcción robusta permite operar en terrenos accidentados, inundados o bloqueados. Con tu donación, nos ayudas a salvar vidas allí donde cada minuto cuenta.
Camión de Búsqueda y Rescate – Pesado
$7,500,000
Este camión especializado de gran escala está diseñado para enfrentar los desafíos más extremos. Con equipos de rescate avanzados, herramientas hidráulicas, unidades médicas móviles y sistemas de localización, este vehículo es una base de operaciones para rescates urbanos, colapsos estructurales, y desastres naturales complejos. Tu patrocinio equipa a los héroes que operan en primera línea.
Este camión especializado de gran escala está diseñado para enfrentar los desafíos más extremos. Con equipos de rescate avanzados, herramientas hidráulicas, unidades médicas móviles y sistemas de localización, este vehículo es una base de operaciones para rescates urbanos, colapsos estructurales, y desastres naturales complejos. Tu patrocinio equipa a los héroes que operan en primera línea.
Camión de Suministros
$74,455
Este vehículo esencial se encarga de transportar alimentos, agua, equipos médicos y materiales logísticos a las zonas afectadas. Su capacidad de carga y fiabilidad permiten operar durante días o semanas en el campo. Tu apoyo nos permite mantener el flujo de recursos vitales para quienes más lo necesitan.
Este vehículo esencial se encarga de transportar alimentos, agua, equipos médicos y materiales logísticos a las zonas afectadas. Su capacidad de carga y fiabilidad permiten operar durante días o semanas en el campo. Tu apoyo nos permite mantener el flujo de recursos vitales para quienes más lo necesitan.
Camión de Suministros (5th Wheel)
$86,035
Ideal para transportar cargas grandes y pesadas a larga distancia, este camión con enganche tipo 5th Wheel facilita el traslado de equipos críticos, remolques de misión y grandes cantidades de suministros. Tu patrocinio nos ayuda a llegar más lejos, más rápido, y mejor preparados.
Ideal para transportar cargas grandes y pesadas a larga distancia, este camión con enganche tipo 5th Wheel facilita el traslado de equipos críticos, remolques de misión y grandes cantidades de suministros. Tu patrocinio nos ayuda a llegar más lejos, más rápido, y mejor preparados.
Tabla de Rescate
$500
Ayuda a salvar vidas en agua rápida, oleaje o inundaciones con una tabla de rescate profesional NRS. Liviana, duradera y rápida, permite estabilizar a las víctimas y llevarlas con seguridad a tierra firme. Tu donación asegura que nuestros equipos actúen con eficacia cuando cada segundo cuenta.
Ayuda a salvar vidas en agua rápida, oleaje o inundaciones con una tabla de rescate profesional NRS. Liviana, duradera y rápida, permite estabilizar a las víctimas y llevarlas con seguridad a tierra firme. Tu donación asegura que nuestros equipos actúen con eficacia cuando cada segundo cuenta.
Trineo de Rescate
$2,500
Patrocina un trineo de rescate resistente de NRS, diseñado para nieve, hielo, arena y terrenos remotos. Arrastrado por vehículos ATV o UTV, transporta pacientes o equipos a través de áreas inaccesibles por otros medios. Tu donación pone equipos críticos en manos de quienes llegan donde otros no pueden.
Patrocina un trineo de rescate resistente de NRS, diseñado para nieve, hielo, arena y terrenos remotos. Arrastrado por vehículos ATV o UTV, transporta pacientes o equipos a través de áreas inaccesibles por otros medios. Tu donación pone equipos críticos en manos de quienes llegan donde otros no pueden.
Balsa de Rescate
$3,700
Proporciona una balsa inflable de grado profesional de NRS, esencial para rescates en aguas rápidas o zonas inundadas. Liviana y fácil de desplegar, permite a los equipos evacuar personas atrapadas en casas, vehículos sumergidos o techos. Con tu ayuda, las vidas estarán al alcance.
Proporciona una balsa inflable de grado profesional de NRS, esencial para rescates en aguas rápidas o zonas inundadas. Liviana y fácil de desplegar, permite a los equipos evacuar personas atrapadas en casas, vehículos sumergidos o techos. Con tu ayuda, las vidas estarán al alcance.
Bote de Rescate
$75,000
Patrocina un bote de rescate totalmente equipado para despliegues en ríos, lagos, zonas costeras o inundaciones masivas. Equipado con radios marinos, GPS, sonar y equipos de recuperación, este bote se convierte en un salvavidas flotante. Tu apoyo pone una unidad élite de rescate en el agua, lista para salvar vidas.
Patrocina un bote de rescate totalmente equipado para despliegues en ríos, lagos, zonas costeras o inundaciones masivas. Equipado con radios marinos, GPS, sonar y equipos de recuperación, este bote se convierte en un salvavidas flotante. Tu apoyo pone una unidad élite de rescate en el agua, lista para salvar vidas.
Rescate Sea-Doo
$25,000
Permite a nuestros equipos realizar rápidos y ágiles rescates en agua utilizando un Sea-Doo especialmente equipado. Estas motos de agua pueden moverse rápidamente a través de calles inundadas o surf grueso, llegando a víctimas a las que los barcos no pueden llegar. Es la velocidad y maniobrabilidad que necesitamos cuando cada segundo cuenta, y tú puedes hacerlo posible.
Permite a nuestros equipos realizar rápidos y ágiles rescates en agua utilizando un Sea-Doo especialmente equipado. Estas motos de agua pueden moverse rápidamente a través de calles inundadas o surf grueso, llegando a víctimas a las que los barcos no pueden llegar. Es la velocidad y maniobrabilidad que necesitamos cuando cada segundo cuenta, y tú puedes hacerlo posible.
Drone de Rescate
$10,000
Ayúdanos a tomar los cielos con un drone táctico AXON Air. Equipado con video en vivo, imagen térmica y GPS, este dron ayuda a localizar personas desaparecidas, mapear zonas de desastre y evaluar amenazas, manteniendo a los socorristas a salvo y acelerando los tiempos de rescate. Tu donación pone ojos en el cielo e inteligencia en las manos de aquellos que lo necesitan.
Ayúdanos a tomar los cielos con un drone táctico AXON Air. Equipado con video en vivo, imagen térmica y GPS, este dron ayuda a localizar personas desaparecidas, mapear zonas de desastre y evaluar amenazas, manteniendo a los socorristas a salvo y acelerando los tiempos de rescate. Tu donación pone ojos en el cielo e inteligencia en las manos de aquellos que lo necesitan.
Añadir una donación para America's First Responders Network and its Constituent Branches, Corps, Divisions, Brigade, and Battalions Inc.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!