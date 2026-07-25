Patrocina BAY AREA PRIDE @ SJ Giants 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Ordenar por categoría
Forma parte de la noche — en persona. Tu nombre en nuestra lista de apoyadores de bayareapride.org, un cálido agradecimiento en nuestras redes sociales, y 1 entrada VIP para que estés allí cuando ocurra.
¿No puedes asistir, o quieres que tu contribución tenga más impacto? Dona tu entrada a un anciano DeFrank Vintage que de otra manera no podría asistir — tu total de $125 se convierte en totalmente deducible de impuestos, y un anciano obtiene la noche que merece.
Trae a tu gente. Todo en Amigo del Orgullo, más 2 entradas VIP+ en total — asientos reservados en tazón, buffet de barbacoa todo lo que puedas comer, cerveza y vino, y fuegos artificiales — y tu logo en nuestros activos web.
¿Donando tus entradas? Dos ancianos DeFrank podrán celebrar el 45 aniversario de la organización que estuvo allí para ellos. Tu contribución total se convierte en totalmente deducible de impuestos.
Coloca tu nombre en la sala. Todo lo anterior, con 4 entradas VIP+ en total y tu señalización exhibida en nuestro salón VIP cubierto Futures Club — donde todos los invitados del Orgullo del Área de la Bahía se reúnen, minglan y crean recuerdos durante toda la noche. Accesible, nivel del suelo, línea de tercera base.
Elige donar tus entradas y cuatro ancianos que nunca han tenido un lugar en el estadio obtienen uno esta noche — en tu nombre. Totalmente deducible de impuestos, y nos aseguraremos de que conozcas sus historias.
Ilumina la noche. Todo lo anterior, con 6 entradas VIP+ en total, señalización prominente en el espacio VIP del Futures Club, y un post destacado en las redes sociales de Bay Area Pride — diciendo a nuestra comunidad exactamente quién eres y por qué te posicionas con ellos.
Seis entradas donadas significan seis ancianos DeFrank en la sala para la celebración del aniversario de la organización que ha servido a esta comunidad durante 45 años. Eso no es solo una donación — es una declaración. Totalmente deducible de impuestos.
Posee la marquesina. "Bay Area Pride, presentado por ___" — tu nombre en el evento mismo, en nuestro sitio web y en cada publicación social entre ahora y el 7 de agosto. Señalización de primera clase en el Futures Club, 10 entradas VIP+ para tu equipo o familia elegida, y nuestro agradecimiento más ruidoso y público.
Done tus 10 entradas y 10 ancianos del Centro Comunitario LGBTQ+ Billy DeFrank — la organización que celebra 45 años de apoyo a esta comunidad — tendrán la oportunidad de estar en la sala en la noche que los honra. Una organización obtiene este papel de patrocinador principal. Podría ser la tuya. Totalmente deducible de impuestos.
Bay Area Pride está abriendo el Futures Club a los equipos de la Liga de Softbol Femenina de San José — y cualquier liga recreativa que quiera celebrar el Orgullo juntos. Reserva la mesa de tu equipo en nuestro salón cubierto privado, línea de tercera base, accesible, a nivel del suelo. Tu escuadra, tu lugar, toda la noche.
Y compite por La Mejor Mesa Decorada — juzgada por el público, el ganador será anunciado antes de los fuegos artificiales. Trae tu Orgullo, trae tu espíritu de equipo, trae todo.
Cada mesa incluye:
Precio de la mesa: $390 por una mesa de 6 · 5 mesas disponibles — primero en llegar, primero en ser servido.
Capitanas de la Liga de Softbol Femenina de San José: un boleto VIP de cortesía ha sido reservado para ti. Contacta a Sandie en [email protected] para reclamarlo antes del 5 de agosto de 2026
Otras ligas son bienvenidas — se aplican precios de mesa de equipo, boleto de capitán de cortesía disponible para referencias de liga.
Bay Area Pride está abriendo el Futures Club a los equipos de la Liga de Softbol Femenina de San José — y cualquier liga recreativa que quiera celebrar el Orgullo juntos. Reserva la mesa de tu equipo en nuestro salón cubierto privado, línea de tercera base, accesible, a nivel del suelo. Tu escuadra, tu lugar, toda la noche.
Y compite por La Mejor Mesa Decorada — juzgada por el público, el ganador será anunciado antes de los fuegos artificiales. Trae tu Orgullo, trae tu espíritu de equipo, trae todo.
Cada mesa incluye:
Precio de la mesa: $450 por una mesa de 6 · 5 mesas disponibles — primero en llegar, primero en ser servido.
Capitanas de la Liga de Softbol Femenina de San José: un boleto VIP de cortesía ha sido reservado para ti. Contacta a Sandie en [email protected] para reclamarlo antes del 5 de agosto de 2026
Otras ligas son bienvenidas — se aplican precios de mesa de equipo, boleto de capitán de cortesía disponible para referencias de liga.
PROMOCIONAL - Liga de Softbol Femenina de San José. El boleto incluye entrada VIP, acceso al Futures Club, 90 minutos de BBQ y soda todo lo que puedas comer, fuegos artificiales después del juego. Mejora a VIP+ ($10 por persona) por cerveza/vino. Paga por la mejora en la sección de Donación Adicional.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!