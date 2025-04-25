Ecological Servants Project

Organizado por

Ecological Servants Project

Acerca de este evento

Patrocina el Día de la Tierra 2026.

Protector de Planetas
$5,000

Colocación del logotipo en nuestra página del Día de la Tierra durante 1 año. Colocación del logotipo en nuestra página de Partners. Espacio destacado en el stand del evento para participación y branding. Reconocimiento en una publicación dedicada en redes sociales y campaña por correo electrónico.


Reconocimiento verbal durante los comentarios de apertura y cierre del evento. Oportunidad de incluir artículos de marca en las bolsas de regalo para los participantes. Informe detallado de RSC de la limpieza del Día de la Tierra Certificado de Apreciación presentado por EcoServants® "Servimos en el Día de la Tierra" Placa Personalizada, presentada por EcoServants, ideal para mostrar en su oficina su compromiso con nuestro planeta

Defensor Eco
$2,500

Colocación del logotipo en nuestra página del Día de la Tierra durante 1 año. Espacio destacado en el stand del evento para participación y branding. Reconocimiento en una publicación dedicada en redes sociales y campaña por correo electrónico. Reconocimiento verbal durante los comentarios de apertura y cierre del evento. Oportunidad de incluir artículos de marca en las bolsas de regalo para los participantes. Informe detallado de RSC de la limpieza del Día de la Tierra Certificado de Apreciación presentado por EcoServants®

Socio de Sustentabilidad
$1,000

Nombre de la empresa en nuestra página del Día de la Tierra. Reconocimiento en una publicación en redes sociales antes del evento. Reconocimiento verbal durante los comentarios de cierre del evento. Oportunidad de distribuir artículos de marca en el evento.

Añadir una donación para Ecological Servants Project

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!