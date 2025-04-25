Patrocina el Día de la Tierra 2026.

Colocación del logotipo en nuestra página del Día de la Tierra durante 1 año. Colocación del logotipo en nuestra página de Partners. Espacio destacado en el stand del evento para participación y branding. Reconocimiento en una publicación dedicada en redes sociales y campaña por correo electrónico.





Reconocimiento verbal durante los comentarios de apertura y cierre del evento. Oportunidad de incluir artículos de marca en las bolsas de regalo para los participantes. Informe detallado de RSC de la limpieza del Día de la Tierra Certificado de Apreciación presentado por EcoServants® "Servimos en el Día de la Tierra" Placa Personalizada, presentada por EcoServants, ideal para mostrar en su oficina su compromiso con nuestro planeta