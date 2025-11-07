St. Stephens Catholic Church

Sponsor Packages - Merry Melodies of Christmas 2026

Patrocinador del Título de la Llama de la Esperanza item
Patrocinador del Título de la Llama de la Esperanza
$5,000

Cubre: Diseño escénico virtual, alquiler de LED/proyección e iluminación.
Reconocimiento:

  • “Presentado por [Su Nombre/Compañía]” en todos los carteles, programas y videos.
  • Agradecimiento verbal desde el escenario antes de que comience el espectáculo.
  • Asientos VIP reservados para 10 invitados.
  • Logo destacado al final de nuestros videos musicales y en pantalla durante el final.
  • Anuncio de página completa en el programa impreso.
  • Foto detrás de escena con el elenco principal.
Patrocinador Arcángel item
Patrocinador Arcángel
$2,500

Cubre: Principales trajes (Gabriel, Sonia, Oriel, Noxis) + maquillaje y pelucas.
Reconocimiento:

  • Logo en carteles, programas y redes sociales.
  • 6 asientos VIP + oportunidad de foto con los principales intérpretes.
  • Anuncio de media página en el programa.
  • Nombre/logo en proyección durante la presentación de intermedio.
Archangel Sponsor item
Archangel Sponsor
$2,000

Covers: Main costumes (Gabriel, Sonia, Oriel, Noxis) + makeup and wigs + $500 In Kind donation for props and stage.

Recognition:

  • Logo on posters, programs, and social media.
  • 6 VIP seats + photo opportunity with the lead performers.
  • Half-page ad in the program.
  • Name/logo in projection during intermission slideshow.
Patrocinador del Escenario Celestial item
Patrocinador del Escenario Celestial
$1,500

Cubre: Accesorios, máquinas de humo, máquina de nieve, neblina y efectos especiales.
Reconocimiento:

  • Logo en el programa y redes sociales.
  • 4 boletos VIP.
  • Anuncio del tamaño de una tarjeta de presentación en el programa.
  • Listado bajo “Patrocinadores de Producción” en pantalla e impreso.
Patrocinador Fabricante de Melodías item
Patrocinador Fabricante de Melodías
$1,000

Cubre: Pistas de acompañamiento, ingeniería de audio en vivo, micrófonos, altavoces.
Reconocimiento:

  • Nombre en el programa bajo “Patrocinadores de Música”.
  • Mención en redes sociales.
  • 2 boletos de asiento preferencial.
  • Opcional: Patrocinar una canción (“Esta canción es patrocinada por…” proyectada o anunciada).
Patrocinador Portador de Luz item
Patrocinador Portador de Luz
$500

Cubre: Final de velas (velas LED para el elenco/público), pequeños accesorios de utilería, accesorios de vestuario
Reconocimiento:

  • Nombre listado en el programa
  • 2 boletos de admisión general
  • Reconocimiento en grupo como “Portadores de la Luz de la Llama”
Dance Wings Sponsor item
Dance Wings Sponsor
$250

Covers: Dance accessories for Oriel and shadow dancers (costume add-ons, scarves, shoes)
Recognition:

  • Name listed on website and program under “Dance Sponsors”
  • 1 general admission ticket
Friend of the Flame item
Friend of the Flame
$100

Covers: General production support.
Recognition:

  • Name listed in printed program under “Friends of the Flame”.
Añadir una donación para St. Stephens Catholic Church

$

