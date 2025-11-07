Sponsor Packages - Merry Melodies of Christmas 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Cubre: Diseño escénico virtual, alquiler de LED/proyección e iluminación.
Reconocimiento:
Cubre: Principales trajes (Gabriel, Sonia, Oriel, Noxis) + maquillaje y pelucas.
Reconocimiento:
Covers: Main costumes (Gabriel, Sonia, Oriel, Noxis) + makeup and wigs + $500 In Kind donation for props and stage.
Recognition:
Cubre: Accesorios, máquinas de humo, máquina de nieve, neblina y efectos especiales.
Reconocimiento:
Cubre: Pistas de acompañamiento, ingeniería de audio en vivo, micrófonos, altavoces.
Reconocimiento:
Cubre: Final de velas (velas LED para el elenco/público), pequeños accesorios de utilería, accesorios de vestuario
Reconocimiento:
Covers: Dance accessories for Oriel and shadow dancers (costume add-ons, scarves, shoes)
Recognition:
Covers: General production support.
Recognition:
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!