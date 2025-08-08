Organizado por

Kimberly Seger Charity Foundation Inc

Acerca de este evento

Formulario de Patrocinador/Donante para la Gala de Mascaras 2025

Westchester Manor 140 Saw Mill River Rd

Hastings-On-Hudson, NY 10706, USA

El Kimberly- Patrocinador Guardián de la Esperanza
$3,000

Colocación de logotipo principal en todos los materiales del evento

Mesa VIP reservada para 10

Publicación destacada en redes sociales

Reconocimiento en prensa y redes sociales

Página completa frontal (página de portada interior)

Patrocinador Faro de Luz
$2,000

Mesa reservada para 8 invitados

Logotipo en señalización del evento

Publicación destacada en redes sociales

Publicidad de página completa - contraportada

Patrocinador Voz detrás de la Máscara
$1,000

Entradas para 4 invitados

Logotipo en el sitio web y programa impreso

Anuncio de 1/2 página

Corazón de la Gala
$500

Entradas para 2 invitados

Nombre en el programa

Anuncio de 1/2 página

Guardián del Legado
$100

Nombre en el programa

Anuncio de 1/4 de página

Healing Hands
$50

Nombre mencionado en el programa

Anuncio en la tarjeta de visita

In Kind Sponsor
Gratuito

Nombre mencionado en el programa y redes sociales

Describa el valor de la donación

Ej: entretenimiento, catering, artículo de subasta/rifa, fotografía

