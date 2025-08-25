Armored AF Foundation

Armored AF Foundation

<span>OPORTUNIDADES DE PATROCINIO, ARMOR MANIA Metslfest 17 de enero de 2026</span>

325 Front St

Perryville, MD 21903, USA

Patrocinio Básico ahoraBasic
$250

PATROCINIO BÁSICO

               $250

SU BANDERA MOSTRADA

SU LOGO EN TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES

Upgrade $500 luego
$500

un poco mejor PATROCINIO

               $500

SU BANDERA MOSTRADA

SU LOGO EN TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES APOYA EVENTO Y LUGAR

Beverage
$500

$500

PATROCINADOR DE BEBIDAS

Su bandera mostrada en el photo booth

Bandera proporcionada

Su logo en todas nuestras redes sociales

Su comercial reproducido durante nuestra programación en vivo

2 Entradas VIP

PATROCINADOR DEL PHOTO BOOTH
$750

$750

PHOTO BOOTH

Su bandera mostrada en el photo booth

Bandera proporcionada

Su logo en todas nuestras redes sociales

Su comercial reproducido durante nuestra programación en vivo

2 EXPERIENCIAS VIP

PATROCINADOR DE MÚSICA
$1,200

$1200

PATROCINE NUESTRA MÚSICA

2 EXPERIENCIAS VIP

Su bandera mostrada con nuestro DJ

Bandera proporcionada

 

Su Empresa mencionada varias veces por nuestro DJ

 Su logo mostrado en nuestras redes sociales

 Dos comerciales de 20 a 30 segundos durante la transmisión

Live
$2,000
Blu j
$1,000
Four Corners
$2,500
Big Daddy
$10,000
