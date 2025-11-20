Roatan Operation Animal Rescue

Roatan Operation Animal Rescue

Oportunidades de Patrocinio

Kimpton Hotel Grand Roatan West Bay

Patrocinio Platino
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Mención en radio, Logo XL en todos los banners y material impreso, Reconocimiento en el evento, Reconocimiento en redes sociales y 4 entradas



Patrocinio Oro
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Gran logo en todos los banners y materiales impresos, Reconocimiento en el evento, Reconocimiento en redes sociales y 2 entradas

Patrocinio Plata
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Logo en todos los banners y materiales impresos, Reconocimiento en el evento, Reconocimiento en redes sociales y 2 entradas

Patrocinio Bronce
$250

Reconocimiento en el evento y en redes sociales

Marea Baja Swing
$250

1 patrocinio disponible

Logo en el escenario

Reconocimiento en el evento

Mención en redes sociales


Patrocinio de Regalo
$250

1 patrocinio disponible

Logo en el estuche

Reconocimiento en el evento

Mención en redes sociales


Hora del Cóctel
$250

4 patrocinios disponibles

Logo en las barras

Reconocimiento en el evento

Mención en redes sociales

Música de Cóctel
$150

2 patrocinios disponibles

Logo en el escenario

Reconocimiento en el evento

Mención en redes sociales

Camisetas y Tanques
$300

1 patrocinio para Tanques

1 patrocinio para Camisetas

Logo en las camisetas

Reconocimiento en el evento

Mención en redes sociales

