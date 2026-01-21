Reading Symphony Orchestra

Organizado por

Reading Symphony Orchestra

Acerca de este evento

Paquetes de Oportunidades de Patrocinio

1216 Hilltop Rd

Leesport, PA 19533, USA

Stars & Stripes Supporter
$1,000

1/6-page advertisement in official event program.

Recongnition on event website.

Community Patriot
$1,500

1/6-page advertisement in official event program.

Recongnition on event website.

Family Entertainment Sponsor
$2,500

1/6-page advertisement in official event program.

Logo included at Family Entertainment area(s)

Reserved VIP seating for 2 guests

Recongnition on social media and event website.

Fireworks Friend
$2,500

1/6-page advertisement in official event program.

Reserved VIP seating for 2 guests

Recongnition on social media and event website.

Musical Act 3
$2,500

1/6-page advertisement in official event program.

Recongition from the stage during Musical Act 3

Reserved VIP seating for 2 guests

Recongnition on social media and event website.

Acto Musical 2
$2,500

Anuncio de 1/6 de página en el programa oficial del evento.

Reconocimiento desde el escenario durante el Acto Musical 2

Asientos VIP reservados para 2 invitados

Reconocimiento en redes sociales y sitio web del evento.

Acto Musical 1
$2,500

Anuncio de 1/6 de página en el programa oficial del evento.

Reconocimiento desde el escenario durante el Acto Musical 1

Asientos VIP reservados para 2 invitados

Reconocimiento en redes sociales y sitio web del evento.

Patrocinador de la Orquesta Sinfónica de Reading
$5,000

Anuncio de un cuarto de página en el programa oficial del evento.

Reconocimiento desde el escenario durante el Concierto de la RSO

Asientos VIP reservados para 4 invitados

Reconocimiento en redes sociales y sitio web del evento.

Patrocinador del Área de Food Trucks
$5,000

Anuncio de un cuarto de página en el programa oficial del evento.

Logotipo incluido en las áreas de Food Trucks

Asientos VIP reservados para 4 invitados

Reconocimiento en redes sociales y sitio web del evento.

Patrocinador de Servicios de Salud
$5,000

Anuncio de un cuarto de página en el programa oficial del evento.

Logotipo incluido en área(s) de Servicios de Salud

Asientos VIP reservados para 4 invitados

Reconocimiento en redes sociales y sitio web del evento.

Stars & Stripes Sponsor
$5,000

Quarter-page advertisement in official event program.

Reserved VIP seating for 4 guests

Recongnition on social media and event website.

Fireworks Sponsor
$10,000

Half-page advertisement in official event program.

Recognition from stage before the fireworks

Reserved VIP seating for 6 guests

Recongnition in press releases, social media and event website.

Liberty Bell Sponsor
$15,000

Half-page advertisement in official event program.

Prominent logo placement on event signage and printed materials*

Recognition from stage during the event

Reserved VIP seating for 6 guests

Recongnition in press releases, social media and event website.

Founding Patroit Sponsor
$25,000

Premier recognition as top-tier sponsor in all event materials and media

Company/Organization Title Sponsor banner centrally positioned on main performance stage

Logo placement on banners and event signage

Full-page advertisement in official event program.

Prominent logo placement on event signage and printed materials*

Recognition from stage during the event and RSO concert

Reserved VIP seating for 10 guests

Featured spotlight in press releases, social media and event website.

Title Patriot Sponsor
$50,000

Premier recognition as title sponsor in all event materials and media

Company/Organization Title Sponsor banner centrally positioned on main performance stage

Title sponsor logo placement on banners and event signage

Full-page, premium position advertisement in official event program.

Prominent logo placement on event signage and printed materials*

Recognition from stage during the event and RSO concert

Reserved VIP seating for 20 guests

Featured spotlight in press releases, social media and event website.

Añadir una donación para Reading Symphony Orchestra

$

