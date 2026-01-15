I Do Know Foundation, Inc.

Organizado por

I Do Know Foundation, Inc.

Acerca de este evento

<p>Patrocinios/Niveles de Publicidad: Gala Anual I-CanCer Vive-2026</p>

Patrocinador Platino item
Patrocinador Platino
$1,500

*8 Entradas - asientos vip

*Logo en pantalla

*Logo en materiales

*1 Página de Publicidad en el Programa

*Reconocimiento en el Escenario

*Spotlight en Redes Sociales

Patrocinador Oro item
Patrocinador Oro
$1,000

*6 Entradas

*Logo en pantalla

*Logo en materiales

*1 /2 Página de Publicidad en el Programa

*Reconocimiento en el Escenario

*Spotlight en Redes Sociales

Patrocinador Plata item
Patrocinador Plata
$500

*2 Entradas

*Logo en materiales

*1 /4 Página de Publicidad en el Programa

*Spotlight en Redes Sociales

Patrocinador Bronce item
Patrocinador Bronce
$250

*2 Entradas

*Anuncio de Tarjeta de Negocio

*Nombre en el Programa

*Spotlight en Redes Sociales

Amigos del Patrocinador de la Gala item
Amigos del Patrocinador de la Gala
$100

*1 Entrada

*Nombre en el Programa

Página Completa de Anuncio item
Página Completa de Anuncio
$75
Half Page Ad item
Half Page Ad
$50

Share your business on a half page to draw new customers and clients.

Quarter Page Ad item
Quarter Page Ad
$25

Share your business on a 1/4 page to draw new customers and clients.

Business Card Ad item
Business Card Ad
$15

Share your business card as a program ad to draw new customers and clients.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!