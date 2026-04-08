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💐 Concierto de Primavera 2026 💐 Ovación de Claveles en la Escuela Intermedia Reynolds

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1 Tallo de Clavel Individual (Seleccionamos color)

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3 Tallos de Claveles Variados

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6 Claveles
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¡Duplica tu apoyo al Programa de Música de RMS! Dona un tallo de clavel individual a un instructor o miembro del personal que trabajó arduamente para hacer posible nuestro concierto.


Los claveles se agregarán a los ramos y se entregarán a los miembros del personal después de la actuación.

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