Spring Dell, Holiday Brr Basket Raffle

El sorteo se llevará a cabo en la 32ª Subasta Anual de Spring Dell: Misión Posible, el viernes 21 de noviembre en el Greater Waldorf Jaycees. El ganador será notificado poco después, si no está presente. TODOS los ingresos beneficiarán a Spring Dell.
Si tiene alguna pregunta, llame a Amy Gallo, Directora de Marketing y Desarrollo al 301-934-4561 o envíe un correo electrónico [email protected]
6 chances to win the December, 2025 Brr Basket being raffled off on Tuesday, December 23, 2025 at 10:30AM.
If you have any questions, please call Amy Gallo, Director of Marketing and Development at 301-934-4561 or email [email protected]
