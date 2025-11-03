<b>Anual Spring Fling de Coulson Tough</b>

Acerca de este evento
Spring, TX 77382, USA
Tickets are sold in increments of 50. Pre-sale tickets and pre-sale Club 56 Wristbands (for current 5th and 6th graders only) are available until 8 AM Thursday, March 19th. Pre-sales tickets are 75 cents each, at the door they will be $1 each.
Reminder - Spring Fling event is a cashless event -credit cards only for the day of the event.
Los boletos se venden en incrementos de 50. Los boletos de preventa y las pulseras Club 56 de preventa (solo para estudiantes actuales de 5to y 6to grado) están disponibles hasta las 10 AM del jueves 19 de marzo.
Los boletos sin descuento estarán disponibles en la puerta en Spring Fling.
Los boletos se venden en incrementos de 50. Los boletos de preventa y las pulseras Club 56 de preventa (solo para estudiantes actuales de 5to y 6to grado) están disponibles hasta las 10 AM del jueves 19 de marzo.
Los boletos sin descuento estarán disponibles en la puerta en Spring Fling.
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