Oregon Youth Sailing Foundation

Organizado por

Oregon Youth Sailing Foundation

Acerca de este evento

Spring Gala 2026.

1241 NE Marine Dr

Portland, OR 97211, USA

Asiento Individual
$85

Asiento individual con cena

Mesa Completa
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Mesa completa de 8 asientos con cenas

Patrocinador de Nivel Bronce
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Mesa completa de 8 asientos con cenas y reconocimiento de patrocinio durante la presentación

Patrocinador de Nivel Plata
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Mesa completa de 8 asientos con cenas, reconocimiento de patrocinio durante la presentación y tu logo en la parte trasera del folleto

Patrocinador de Nivel Oro
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Mesa completa de 8 asientos con cenas, una diapositiva dedicada durante la presentación y tu logo en la parte delantera del folleto

Añadir una donación para Oregon Youth Sailing Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!