Reunión de Marzo: Spring into Gayming

Thank you for joining is for our monthly gaming meetup!

While our public events are free, any donation you make goes a long way to leveling up our events. Please consider donating with the registration of your ticket. *** Be advised that photography and/or video recording may occur at this event. By entering the event premises, you consent to your image being recorded and used for promotional and/or other lawful purposes by Orlando Gayming League, Inc. and any of its affiliates. This may include, but is not limited to, use on the Orlando Gayming League, Inc. website, social media platforms, and in print materials. If you do not wish to have your image recorded, please be mindful of the areas where photography and video may be taking place. We are not responsible for any games, controllers, accessories or other personal items that may be damaged or stolen if brought to the event. *** Gracias por unirte a nosotros para nuestro encuentro mensual de videojuegos.

Aunque nuestros eventos públicos son gratuitos, cualquier donación que realices ayudará significativamente a mejorar nuestros eventos. Por favor, considera donar al registrar tu entrada. *** Ten en cuenta que pueden realizarse fotografías y/o grabaciones de video en este evento. Al ingresar a las instalaciones del evento, consientes que tu imagen sea grabada y utilizada con fines promocionales y/u otros fines legales por Orlando Gayming League, Inc. y cualquiera de sus afiliados. Esto puede incluir, pero no se limita a, el uso en el sitio web de Orlando Gayming League, Inc., plataformas de redes sociales y en materiales impresos. Si no deseas que tu imagen sea grabada, por favor ten en cuenta las áreas donde se pueden realizar fotografías y videos. No somos responsables de los juegos, controles, accesorios u otros artículos personales que puedan dañarse o robarse si se traen al evento. ***

Thank you for joining is for our monthly gaming meetup!

While our public events are free, any donation you make goes a long way to leveling up our events. Please consider donating with the registration of your ticket. *** Be advised that photography and/or video recording may occur at this event. By entering the event premises, you consent to your image being recorded and used for promotional and/or other lawful purposes by Orlando Gayming League, Inc. and any of its affiliates. This may include, but is not limited to, use on the Orlando Gayming League, Inc. website, social media platforms, and in print materials. If you do not wish to have your image recorded, please be mindful of the areas where photography and video may be taking place. We are not responsible for any games, controllers, accessories or other personal items that may be damaged or stolen if brought to the event. *** Gracias por unirte a nosotros para nuestro encuentro mensual de videojuegos.

Aunque nuestros eventos públicos son gratuitos, cualquier donación que realices ayudará significativamente a mejorar nuestros eventos. Por favor, considera donar al registrar tu entrada. *** Ten en cuenta que pueden realizarse fotografías y/o grabaciones de video en este evento. Al ingresar a las instalaciones del evento, consientes que tu imagen sea grabada y utilizada con fines promocionales y/u otros fines legales por Orlando Gayming League, Inc. y cualquiera de sus afiliados. Esto puede incluir, pero no se limita a, el uso en el sitio web de Orlando Gayming League, Inc., plataformas de redes sociales y en materiales impresos. Si no deseas que tu imagen sea grabada, por favor ten en cuenta las áreas donde se pueden realizar fotografías y videos. No somos responsables de los juegos, controles, accesorios u otros artículos personales que puedan dañarse o robarse si se traen al evento. ***

Más detalles...