<span>LPCS Venta de Plantas de Primavera 2026</span>

10" blooming hanging basket to brighten your indoor and outdoor spaces all season long.
If you have the means and desire to pay it forward and sprinkle a teacher or staff member with some seasonal blooms, feel free to enter a donation here. Every additional $35 donated covers a hanging basket for one individual.
If you have the means and desire to pay it forward and sprinkle a teacher or staff member with some garden seedlings, feel free to enter a donation here. Every $6 donated covers one plant for one individual.
2.75" pot of strawberry seedlings to plant in your garden.
2.75" pot of French marigold seedlings to plant in your garden.
Maceta de 2.75" de plántulas de zinia para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de petunia para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de pensamiento para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de albahaca para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de lechuga multicolor para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de tomate Roma para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de calabacín verde para plantar en tu jardín.
Maceta de 2.75" de plántulas de pepino para rebanar para plantar en tu jardín.
4" macetas redondas de planta perenne de lavanda premium
4" macetas redondas de planta de lavanda premium
4" round pots of premium coleus annual plant
4" round pots of premium butterfly bush perennial plant
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!