Charlotte Pride FC

Organizado por

Charlotte Pride FC

Acerca de este evento

Spring Season 2026 Registration All-Gender League 1

3132 Manchester Dr

Charlotte, NC 28217, USA

Primavera 2026 todo género Registro
$40

Requerido para todos los jugadores si desea jugar toda la temporada. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga.

Camiseta Rosa item
Camiseta Rosa item
Camiseta Rosa
$33

Requerido si aún no tiene una. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. La inscripción tardía necesitará pedir esta camiseta y la recibirá DESPUÉS del inicio de la temporada.

Camiseta Blanca item
Camiseta Blanca item
Camiseta Blanca
$33

Opcional, si no tiene una camiseta blanca, deberá traer una camiseta blanca propia a cada partido. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. La inscripción tardía que pida esta camiseta la recibirá DESPUÉS del inicio de la temporada.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!