Spring Season 2026 Registration All-Gender League 1

Acerca de este evento
Requerido para todos los jugadores si desea jugar toda la temporada. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga.
Requerido si aún no tiene una. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. La inscripción tardía necesitará pedir esta camiseta y la recibirá DESPUÉS del inicio de la temporada.
Opcional, si no tiene una camiseta blanca, deberá traer una camiseta blanca propia a cada partido. Se reembolsará si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. La inscripción tardía que pida esta camiseta la recibirá DESPUÉS del inicio de la temporada.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!