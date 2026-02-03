Primavera con Conejitos y Pollitos 2026

Búsqueda de huevos 12:30-2:30

Este es tu horario de búsqueda de huevos. Puedes venir antes para disfrutar de las actividades de la granja, pero por favor espera hasta tu hora para la búsqueda de huevos. Esto nos ayuda a asegurar que todos tengan una oportunidad. El evento termina puntualmente a las 3:00 Este evento se realiza llueva o haga sol, y no podemos ofrecer reembolsos. Los boletos estarán disponibles en la puerta por $ 15.00