Ve Spurs - rifa 2026 - gana 2 boletos para el segundo juego en casa de los Spurs en los primeros playoffs apoyando al Rotary eClub de San Antonio, un 501c4.

Cada boleto de rifa es una oportunidad para ganar - 2 boletos digitales de nivel inferior para la primera ronda de playoffs en el segundo juego en casa de los San Antonio Spurs, incluido el estacionamiento. Los playoffs comienzan el 17/04/26. La fecha exacta está por determinar en el momento de esta publicación y se actualizará cuando sepamos la fecha exacta. Valor estimado 1.400$. Los boletos de rifa no son deducibles de impuestos.