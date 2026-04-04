Rotary eClub of San Antonio

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Acerca de esta rifa

Ve Spurs - rifa 2026 - gana 2 boletos para el segundo juego en casa de los Spurs en los primeros playoffs apoyando al Rotary eClub de San Antonio, un 501c4.

1 oportunidad Playoffs Spurs - 2 boletos - Primera ronda, segundo juego en casa
$100

Cada boleto de rifa es una oportunidad para ganar 2 boletos digitales de nivel inferior para la primera ronda de playoffs en el segundo juego en casa de los San Antonio Spurs, incluido el estacionamiento. Los playoffs comienzan el 17/04/26. La fecha exacta está por determinar en el momento de esta publicación y se actualizará cuando sepamos la fecha exacta. Valor estimado 1.400$. Los boletos de rifa no son deducibles de impuestos.

3 boletos de rifa $275, descuento por aumentar tus posibilidades.
$275
Esto incluye 3 boletos

Cada boleto de rifa es una oportunidad para ganar - 2 boletos digitales de nivel inferior para la primera ronda de playoffs en el segundo juego en casa de los San Antonio Spurs, incluido el estacionamiento. Los playoffs comienzan el 17/04/26. La fecha exacta está por determinar en el momento de esta publicación y se actualizará cuando sepamos la fecha exacta. Valor estimado 1.400$. Los boletos de rifa no son deducibles de impuestos.

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