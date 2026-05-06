St. Laurence Catholic School

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Campamento de Verano de la Escuela Católica St. Laurence

8 de junio de 2026 a 12 de junio de 2026
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15 de junio de 2026 a 19 de junio de 2026
$250

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22 de junio de 2026 a 26 de junio de 2026
$250

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6 de julio de 2026 a 10 de julio de 2026
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13 de julio de 2026 a 17 de julio de 2026
$250

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20 de julio de 2026 al 24 de julio de 2026
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27 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026
$250

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