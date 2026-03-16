Legend Acres Charities

Organizado por

Legend Acres Charities

Acerca de este evento

St. Patrick’s Day Dog Lover Gift Basket Raffle Supporting Legend’s Pet Partners Pet of the Year Campaign

Paquete de Boletos de Rifa (12 Boletos)
$10

Incluye: 12 participaciones en la rifa a una tarifa de paquete con descuento.

Boleto de Rifa Extra
$1

Incluye: Una entrada adicional a la rifa.

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