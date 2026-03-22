Stallions Membership 2026

Planeamos ofrecer un mínimo de 5 partidos y un máximo de 10, dependiendo de su disponibilidad. No existe una preferencia específica entre los formatos de 100 bolas y T20. Además, nuestro objetivo es incluir algunos partidos de práctica. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada jugador tenga la oportunidad de participar en los juegos.

Planeamos ofrecer un mínimo de 5 partidos y un máximo de 10, dependiendo de su disponibilidad. No existe una preferencia específica entre los formatos de 100 bolas y T20. Además, nuestro objetivo es incluir algunos partidos de práctica. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada jugador tenga la oportunidad de participar en los juegos.

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