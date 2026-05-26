Gala del Fondo de Libertad de la NAACP de Staten Island

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Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.
Entrada prioritaria, asientos reservados, diario conmemorativo, regalo de patrocinador. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales para 10 personas. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.
Entrada prioritaria, asientos reservados, y diarios conmemorativos, regalos de patrocinadores para 10 personas. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales. Incluye bebidas no alcohólicas. (Para edades de 3 a 20 años)
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