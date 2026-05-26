A dark blue background with gold text announces the NAACP Staten Island Branch Freedom Fund Gala on September 26, 2025, featuring a bridge illuminated at night in the background.
National Association For The Advancement Of Colored People

Organizado por

National Association For The Advancement Of Colored People

Acerca de este evento

Gala del Fondo de Libertad de la NAACP de Staten Island

300 Father Capodanno Blvd

Staten Island, NY 10305, USA

Oferta Temprana - Admisión General
$150
Disponible hasta 1 sept

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.

Admisión VIP
$200

Entrada prioritaria, asientos reservados, diario conmemorativo, regalo de patrocinador. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.

Mesa Temprana
$1,500
Disponible hasta 1 sept
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales para 10 personas. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.

Mesa VIP
$2,000
Disponible hasta 1 sept
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Entrada prioritaria, asientos reservados, y diarios conmemorativos, regalos de patrocinadores para 10 personas. Incluye una membresía anual a la NAACP de Staten Island y a la NAACP Nacional. Bar abierto.

Juventud
$80

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales. Incluye bebidas no alcohólicas. (Para edades de 3 a 20 años)

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