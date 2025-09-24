<span>Fin de semana sigiloso</span>

La tarifa del evento es de $25 para cada explorador y padre para cubrir la cena del sábado, el alquiler de instalaciones del parque y suministros varios para eventos especiales. Los adultos de la tropa invitados y los asistentes lobatos (jóvenes y padres) están invitados a comer con los adultos de la tropa 152, por un costo de $10 por persona (cubre comidas para adultos, refrigerios y café durante todo el fin de semana).