STEM Ciudad Cámara de Comercio

1 año "Libertad para Prosperar: La Iniciativa del Libro Verde Digital"
$299
Sin expiración
PROMOCIÓN DE EVENTO FLASH ✅ Precios: Membresía de 1 año: $299 (Ahorra $950) ✅ Incluye todos los complementos gratis: Tienda digital Stand de expositor en la Cumbre CEED II (15-17 de enero de 2026) Certificaciones y capacitación Suite digital KC Connect UC Lista de participantes de FIFA 2026 ✅ Ahorro total claramente visible
2 años “Libertad para Prosperar: La Iniciativa del Libro Verde Digital”
$599
Sin expiración
SOLO el 6 de diciembre ✅ Precios: Membresía de 2 años: $599 (Ahorra $1300) ✅ Incluye todos los complementos gratis: Tienda digital Stand de expositor en la Cumbre CEED II (del 15 al 17 de enero de 2026) Certificaciones y capacitación Suite digital KC Connect UC Lista de participantes de FIFA 2026 ✅ Ahorro total claramente visible
Membresía por 1 año
$499
Anual
Tu puerta de entrada asequible a la economía digital global Da el primer paso hacia el empoderamiento digital con una membresía de 1 año en la Cámara de Comercio de STEM City. Este plan está diseñado para pequeñas empresas, comercios familiares y emprendedores desfavorecidos que desean acceder a las herramientas y la capacitación necesarias para prosperar en el mundo conectado actual. Su membresía de 1 año incluye: ✅ Certificaciones y cursos de capacitación Pequeñas empresas y emprendimiento Inteligencia artificial QuickBooks ✅ Suite de comunicaciones unificadas Digital KC Connect Voz empresarial Llamadas ilimitadas Buzón de voz, SMS, videochat, conferencias web Portación de número telefónico, DID para todos los códigos de área, e911, llamadas internacionales ✅ Beneficios de acceso comunitario Inclusión como parte interesada de la Cámara de Comercio STEM en la Copa Mundial FIFA 2026 Eventos virtuales de networking Complementos opcionales: Tienda digital en la plataforma OmniVerse de STEM City: $250/año Stand de expositor en eventos en vivo: $500/evento ¿Por qué elegir una membresía de 1 año? ✔ Punto de entrada asequible para pequeñas empresas ✔ Acceso inmediato a herramientas digitales y redes globales ✔ Complementos flexibles para mayor visibilidad y crecimiento ¡Únete hoy y dale a tu empresa una gran voz en la economía digital global!
Membresía de 2 años
$899
Anual
Impulsando a las pequeñas empresas para un impacto global Obtenga dos años completos de acceso a la Cámara de Comercio de STEM City, diseñada para brindar a comercios familiares, pequeñas empresas y emprendedores desfavorecidos una poderosa puerta de entrada a la economía digital global. Su membresía de 2 años incluye: ✅ Certificaciones y cursos de capacitación Pequeñas empresas y emprendimiento Inteligencia artificial QuickBooks ✅ Suite de comunicaciones unificadas Digital KC Connect Voz empresarial Llamadas ilimitadas Buzón de voz, SMS, videochat, conferencias web Portación de número telefónico, DID para todos los códigos de área, e911, llamadas internacionales ✅ Beneficios de acceso comunitario Inscripción como parte interesada de la Cámara de Comercio STEM en la Copa Mundial FIFA 2026 Eventos virtuales de networking Complementos opcionales: Tienda digital en la plataforma OmniVerse de STEM City: $250/año Stand de expositor en eventos en vivo: $500/evento ¿Por qué elegir una membresía de 2 años? ✔ Ahorra más con una tarifa con descuento ✔ Asegura tu lugar en la Economía Digital de FIFA 2026 ✔ Construye presencia digital a largo plazo y conexiones globales ¡Únete hoy y dale a tu negocio una gran voz en la economía digital global!
