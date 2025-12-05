STEM Ciudad Cámara de Comercio

Tu puerta de entrada asequible a la economía digital global Da el primer paso hacia el empoderamiento digital con una membresía de 1 año en la Cámara de Comercio de STEM City. Este plan está diseñado para pequeñas empresas, comercios familiares y emprendedores desfavorecidos que desean acceder a las herramientas y la capacitación necesarias para prosperar en el mundo conectado actual. Su membresía de 1 año incluye: ✅ Certificaciones y cursos de capacitación Pequeñas empresas y emprendimiento Inteligencia artificial QuickBooks ✅ Suite de comunicaciones unificadas Digital KC Connect Voz empresarial Llamadas ilimitadas Buzón de voz, SMS, videochat, conferencias web Portación de número telefónico, DID para todos los códigos de área, e911, llamadas internacionales ✅ Beneficios de acceso comunitario Inclusión como parte interesada de la Cámara de Comercio STEM en la Copa Mundial FIFA 2026 Eventos virtuales de networking Complementos opcionales: Tienda digital en la plataforma OmniVerse de STEM City: $250/año Stand de expositor en eventos en vivo: $500/evento ¿Por qué elegir una membresía de 1 año? ✔ Punto de entrada asequible para pequeñas empresas ✔ Acceso inmediato a herramientas digitales y redes globales ✔ Complementos flexibles para mayor visibilidad y crecimiento ¡Únete hoy y dale a tu empresa una gran voz en la economía digital global!

Tu puerta de entrada asequible a la economía digital global Da el primer paso hacia el empoderamiento digital con una membresía de 1 año en la Cámara de Comercio de STEM City. Este plan está diseñado para pequeñas empresas, comercios familiares y emprendedores desfavorecidos que desean acceder a las herramientas y la capacitación necesarias para prosperar en el mundo conectado actual. Su membresía de 1 año incluye: ✅ Certificaciones y cursos de capacitación Pequeñas empresas y emprendimiento Inteligencia artificial QuickBooks ✅ Suite de comunicaciones unificadas Digital KC Connect Voz empresarial Llamadas ilimitadas Buzón de voz, SMS, videochat, conferencias web Portación de número telefónico, DID para todos los códigos de área, e911, llamadas internacionales ✅ Beneficios de acceso comunitario Inclusión como parte interesada de la Cámara de Comercio STEM en la Copa Mundial FIFA 2026 Eventos virtuales de networking Complementos opcionales: Tienda digital en la plataforma OmniVerse de STEM City: $250/año Stand de expositor en eventos en vivo: $500/evento ¿Por qué elegir una membresía de 1 año? ✔ Punto de entrada asequible para pequeñas empresas ✔ Acceso inmediato a herramientas digitales y redes globales ✔ Complementos flexibles para mayor visibilidad y crecimiento ¡Únete hoy y dale a tu empresa una gran voz en la economía digital global!

Más detalles...