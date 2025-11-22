Aún de pie Desfile de Moda 2026 - Columbus, GA

Bienvenido al "Still Standing Fashion Show 2026" donde la resiliencia se encuentra con la creatividad en la pasarela! El evento de este año "Enhebrado En Poder" celebra la belleza en la resiliencia.
La venta de boletos VIP incluye asientos especiales en primera fila y regalo de recuerdo.
Todas las ventas son finales.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!