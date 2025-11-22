Todavía de pie Desfile de moda 2026 - Ciudad de Panamá

Bienvenido al "Still Standing Fashion Show 2026" donde la resiliencia se encuentra con la creatividad en la pasarela! ¡El evento innovador de este año celebra la fuerza del espíritu humano a través de la moda innovadora que cuenta historias de resistencia y empoderamiento. Con el diseñador diverso, “Justmyne” y modelos que han superado los desafíos de la vida, el show presenta moda sostenible e inclusiva que trasciende las normas tradicionales de belleza. Únete a nosotros mientras redefinimos lo que significa estar de pie frente a la adversidad, inspirando a las audiencias a abrazar sus viajes únicos y apoyar una industria de la moda más equitativa. ¡Juntos, celebremos a aquellos que siguen de pie, sin importar las probabilidades!
Descargo de responsabilidad: Todas las ventas son finales. No se proporcionarán reembolsos por compras realizadas a través de nuestra organización. Al completar tu transacción, reconoces que cualquier monto pagado se considerará una donación a nuestra organización sin fines de lucro y se utilizará para apoyar nuestra misión y programas. ¡Gracias por tu generoso apoyo!
- Listado como patrocinador en todas las plataformas de redes sociales
- 1 (Un) Ticket para el evento
- Listado como patrocinador en todas las plataformas de redes sociales
- Logo de Empresa/Personal en el folleto y programa del evento
- Bolsa de regalos
- 2 (Dos) Tickets para el evento
- Listado como patrocinador en todas las plataformas de redes sociales
- Logo de Empresa/Personal en el folleto y programa del evento
- Menciones en vivo a lo largo de la publicidad previa al evento & el evento.
- 1 (Un) Boleto para el sorteo de $5,000 durante el show
- 2 (Dos) Bolsas de regalos
- 4 (Cuatro) Tickets para el evento
1 - Mesa de 6 pies
1 - Mantel de Mesa
1 - Silla
1 - Boleto de Evento
Descargo de responsabilidad: Todas las ventas son finales. No se proporcionarán reembolsos por ninguna compra realizada a través de nuestra organización. Al completar su transacción, usted reconoce que cualquier cantidad pagada se considerará una donación a nuestra organización sin fines de lucro y se utilizará para apoyar nuestra misión y programas. ¡Gracias por su generoso apoyo!
¡Estamos emocionados de invitarte a mostrar tu talento en el Desfile de Moda Still Standing con Justmyne el 26 de julio de 2025 en la Ciudad de Panamá! ¡Esta es tu oportunidad de presentar tus diseños únicos a un público entusiasta y a profesionales de la industria mientras celebramos la resistencia y la creatividad en la moda.
¡Sé parte de una noche inolvidable llena de vibrante arte y oportunidades de networking que podrían elevar tu marca. ¡Tu colección podría inspirar y provocar conversaciones importantes en el mundo de la moda!
¡Estamos ansiosos por ver tus creaciones extraordinarias en la pasarela!
