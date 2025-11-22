Todavía de pie Desfile de moda 2026 - Ciudad de Panamá

Bienvenido al "Still Standing Fashion Show 2026" donde la resiliencia se encuentra con la creatividad en la pasarela! ¡El evento innovador de este año celebra la fuerza del espíritu humano a través de la moda innovadora que cuenta historias de resistencia y empoderamiento. Con el diseñador diverso, “Justmyne” y modelos que han superado los desafíos de la vida, el show presenta moda sostenible e inclusiva que trasciende las normas tradicionales de belleza. Únete a nosotros mientras redefinimos lo que significa estar de pie frente a la adversidad, inspirando a las audiencias a abrazar sus viajes únicos y apoyar una industria de la moda más equitativa. ¡Juntos, celebremos a aquellos que siguen de pie, sin importar las probabilidades!





Descargo de responsabilidad: Todas las ventas son finales. No se proporcionarán reembolsos por compras realizadas a través de nuestra organización. Al completar tu transacción, reconoces que cualquier monto pagado se considerará una donación a nuestra organización sin fines de lucro y se utilizará para apoyar nuestra misión y programas. ¡Gracias por tu generoso apoyo!