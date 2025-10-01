Stony Mill Elementary School Parent Teacher Organization
Proyecto de Renovación del Patio
mesa hexagonal
$1,299
Patrocina una mesa de picnic para el patio y ayúdanos a crear un nuevo espacio al aire libre donde los estudiantes puedan aprender, reunirse y disfrutar tiempo juntos. Cada mesa tiene capacidad para seis personas y está fabricada con madera plástica reciclada de alta calidad, resistente a los rayos UV y la humedad, sin necesidad de pintura ni mantenimiento, y cuenta con una garantía de 50 años contra roturas. Tu patrocinio incluye una placa personalizada con tu nombre en la mesa que apoyes y reconocimiento en el cartel permanente de Socios Comunitarios en el patio. Tu contribución genera un impacto visible y duradero para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar.
Mesa hexagonal accesible para sillas de ruedas
$1,200
Patrocina una mesa de picnic accesible ADA para el patio y ayúdanos a crear un espacio al aire libre acogedor e inclusivo donde todos los estudiantes puedan aprender, reunirse y disfrutar juntos. Esta mesa grande, diseñada para acomodar una silla de ruedas, está fabricada con madera plástica reciclada de alta calidad, no requiere mantenimiento ni pintura, es resistente a los rayos UV y a la humedad, y cuenta con una garantía de 50 años contra roturas. Tu patrocinio incluye una placa personalizada con tu nombre en la mesa que apoyes y reconocimiento en el cartel permanente de Socios Comunitarios en el patio. Tu contribución ayuda a garantizar que nuestro nuevo patio sea un espacio donde cada estudiante se sienta incluido.
Donante de Legado
$5,000
Contribuye al Patio del Patio Escolar y ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill. Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. El reconocimiento para Donantes de Legado incluye que tu nombre o logotipo aparezca permanentemente en la parte superior del cartel de Socios Comunitarios, reconocimiento durante la ceremonia de inauguración del patio y mención en comunicados de prensa, el sitio web del PTO y las redes sociales del PTO. Cada dólar marca una diferencia duradera para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
Socio Dorado
$2,500
Contribuye al Patio del Patio Escolar y ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill. Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. El reconocimiento para Socios Dorados incluye que tu nombre o logotipo aparezca en el cartel de Socios Comunitarios en el patio, así como reconocimiento en el sitio web y las redes sociales del PTO. Cada dólar marca una diferencia duradera para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
Patrocinador Plateado
$1,000
Contribuye al Patio del Patio Escolar y ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill. Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. El reconocimiento para Socios Plateados incluye que tu nombre o logotipo se muestre en el cartel de Socios Comunitarios en el patio, además de reconocimiento en el sitio web del PTO y una publicación de agradecimiento en las redes sociales. Cada dólar marca una diferencia duradera para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
Socio de Bronce
$500
Contribuye al Patio del Patio Escolar y ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill. Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. El reconocimiento para Socios de Bronce incluye que tu nombre aparezca en el cartel de Socios Comunitarios en el patio y reconocimiento en el sitio web del PTO. Cada dólar marca una diferencia duradera para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
Colaborador Comunitario
$100
Contribuye al Patio del Patio Escolar y ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill. Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. El reconocimiento para Colaboradores Comunitarios incluye que tu nombre aparezca en la sección “Amigos del Patio” del cartel de Socios Comunitarios. Cada donación, grande o pequeña, nos ayuda a crear un espacio acogedor donde los estudiantes puedan aprender y crecer. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
Contribuye al Patio: $20 por pie cuadrado
$20
¡Ayúdanos a dar vida al nuevo Patio de Stony Mill, un pie cuadrado a la vez! Cada contribución de $20 patrocina un pie cuadrado de materiales para el patio, acercándonos a nuestra meta de $30,000. Cada donación, grande o pequeña, marca la diferencia y ayuda a crear un espacio al aire libre donde los estudiantes puedan aprender, reunirse y disfrutar del aire fresco. Las contribuciones de $100 o más incluyen reconocimiento en el cartel permanente de Socios Comunitarios en el patio, además de la satisfacción de saber que ayudaste a construir un espacio duradero para nuestros estudiantes y personal. Nota: si no logramos financiar completamente el patio de adoquines, todas las contribuciones se destinarán a una superficie alternativa de bajo mantenimiento para el patio.
