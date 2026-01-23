CBS-CS

Organizado por

CBS-CS

Acerca de este evento

<p>Cuentacuentos con niños</p>

500 S Franklin St

Syracuse, NY 13202, USA

Patrocinio más siniestro
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
  • 8 entradas para la grabación en vivo del Podcast (con asientos preferentes) y para el Evento VIP de Firma de Libros y Pegatinas y sesión de preguntas y respuestas con Adam Gidwitz.
  • Patrocinio de 6 familias para el MOST el 17 de mayo.
  • Nombre del Patrocinador o Logotipo en todos los materiales promocionales y en todas las señalizaciones del evento.
  • Reconocimiento como patrocinador en el episodio del podcast distribuido a la audiencia nacional a través de los medios y socios.
Patrocinio más escalofriante
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
  • 6 entradas para la grabación en vivo del Podcast (con asientos preferentes) y para el Evento VIP de Firma de Libros y Pegatinas y sesión de preguntas y respuestas con Adam Gidwitz.
  • Patrocinio de 4 familias para el MOST el 17 de mayo.
  • Nombre del Patrocinador o Logotipo en todas las señalizaciones del evento.
  • Reconocimiento como patrocinador en el episodio del podcast distribuido a la audiencia nacional a través de los medios y socios.
Patrocinio de los Grimms
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
  • 4 entradas para la grabación en vivo del Podcast (con asientos preferentes) y para el Evento VIP de Firma de Libros y Pegatinas y sesión de preguntas y respuestas con Adam Gidwitz.
  • Patrocinio de 2 familias para el MOST el 17 de mayo.
  • Nombre del Patrocinador o Logotipo en la señalización del evento.
  • Reconocimiento como patrocinador en el episodio del podcast distribuido a la audiencia nacional a través de los medios y socios.
Patrocinio de Hansel y Gretel
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
  • 2 entradas para la grabación en vivo del Podcast o el Evento VIP de Firma de Libros y Pegatinas y sesión de preguntas y respuestas con Adam Gidwitz.
  • Nombre del Patrocinador o Logotipo en la señalización del evento.
  • Reconocimiento del Patrocinador durante el Panel de Narradores de la noche.
Grabación en vivo de Cuentos de Hadas de los Grimm - Entrada para Adultos
$25

Entrada para adulto a la grabación en vivo del nuevo cuento de hadas de los Grimm con Adam Gidwitz. Los niños no serán admitidos en la grabación en vivo sin al menos un adulto por grupo.

Grimm Cuento de Hadas Transmisión en Vivo - Entrada para Niños
$10

Entrada individual para niños a la transmisión en vivo del nuevo cuento de hadas Grimm con Adam Gidwitz. Los niños no serán admitidos en la transmisión en vivo sin al menos un adulto por grupo.

Evento VIP para Niños con Adam Gidwitz - 1 Adulto & 1 Niño
$100
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Cada entrada incluye 1 entrada para adulto y 1 entrada para niño. Pueden comprarse entradas adicionales para niños a $15. Estas entradas te darán acceso al evento VIP donde los niños podrán obtener autógrafos de Adam en sus calcomanías de eventos, acceso a la nueva transmisión en vivo del cuento de hadas Grimm y asientos en la primera fila en el ExploraDome.

Entrada VIP Adicional para Niños
$15

Agrega tantas entradas adicionales VIP para niños como desees con la compra de una entrada VIP Combo para adultos. Cada entrada adicional para niños cuesta $15. Estas entradas te darán acceso al evento VIP donde los niños podrán obtener autógrafos de Adam en sus calcomanías de eventos, acceso a la nueva transmisión en vivo del cuento de hadas Grimm y asientos en la primera fila en el ExploraDome.

Añadir una donación para CBS-CS

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!