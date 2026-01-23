<p>Cuentacuentos con niños</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Entrada para adulto a la grabación en vivo del nuevo cuento de hadas de los Grimm con Adam Gidwitz. Los niños no serán admitidos en la grabación en vivo sin al menos un adulto por grupo.
Entrada individual para niños a la transmisión en vivo del nuevo cuento de hadas Grimm con Adam Gidwitz. Los niños no serán admitidos en la transmisión en vivo sin al menos un adulto por grupo.
Cada entrada incluye 1 entrada para adulto y 1 entrada para niño. Pueden comprarse entradas adicionales para niños a $15. Estas entradas te darán acceso al evento VIP donde los niños podrán obtener autógrafos de Adam en sus calcomanías de eventos, acceso a la nueva transmisión en vivo del cuento de hadas Grimm y asientos en la primera fila en el ExploraDome.
Agrega tantas entradas adicionales VIP para niños como desees con la compra de una entrada VIP Combo para adultos. Cada entrada adicional para niños cuesta $15. Estas entradas te darán acceso al evento VIP donde los niños podrán obtener autógrafos de Adam en sus calcomanías de eventos, acceso a la nueva transmisión en vivo del cuento de hadas Grimm y asientos en la primera fila en el ExploraDome.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!