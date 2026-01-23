<p>Cuentacuentos con niños</p>

Agrega tantas entradas adicionales VIP para niños como desees con la compra de una entrada VIP Combo para adultos. Cada entrada adicional para niños cuesta $15. Estas entradas te darán acceso al evento VIP donde los niños podrán obtener autógrafos de Adam en sus calcomanías de eventos, acceso a la nueva transmisión en vivo del cuento de hadas Grimm y asientos en la primera fila en el ExploraDome.