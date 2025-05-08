<p>Fondo de Empoderamiento Comunitario Strength In You</p>

Fuerza En Ti-SNT es una organización sin fines de lucro con un propósito dedicado a empoderar a individuos y familias para superar la adversidad y redescubrir su fuerza interior. Fundada por la oradora inspiradora, defensora y superviviente de un derrame cerebral Cynthia Joi, Fuerza En Ti existe para recordar a las personas que la resiliencia vive dentro de todos nosotros.





A través de grupos de apoyo comunitario, coaching de empoderamiento, movimiento de bienestar, expresión creativa y eventos inclusivos, creamos espacios seguros y edificantes donde la curación, el crecimiento y la alegría son posibles, independientemente de la capacidad, el origen o la circunstancia.





Su apoyo nos ayuda a:





Proporcionar programación de empoderamiento y bienestar accesible

Apoyar a sobrevivientes de derrames cerebrales, cuidadores e individuos que navegan transiciones en la vida

Organizar eventos comunitarios inclusivos que celebran la capacidad, la resiliencia y la alegría

Expandir los recursos que inspiran confianza, autoestima y esperanza









Cada donación, sin importar el tamaño, alimenta directamente programas que cambian vidas y restauran la creencia en lo posible.





Gracias por ser parte del movimiento y ayudar a otros a siempre salir adelante con esa Fuerza En Ti.



