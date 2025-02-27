Servicios Estudiantiles / Academia Internacional de Capellanía

La Certificación de Estudios es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que verifica el progreso académico de un estudiante o la finalización de un programa. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.

La Certificación de Estudios es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que verifica el progreso académico de un estudiante o la finalización de un programa. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.

Más detalles...