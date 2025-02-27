Servicios Estudiantiles / Academia Internacional de Capellanía
Transcripción de Créditos
$20
Sin expiración
El certificado de créditos es un documento oficial que refleja el historial académico de un estudiante en la Academia Internacional de Capellanía (AIC). Incluye cursos completados, calificaciones y créditos obtenidos.
El certificado de créditos es un documento oficial que refleja el historial académico de un estudiante en la Academia Internacional de Capellanía (AIC). Incluye cursos completados, calificaciones y créditos obtenidos.
Insignia Oficial y Cartera
$80
Sin expiración
Los estudiantes de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) pueden solicitar una insignia oficial y una cartera como prueba de su certificación. Para obtenerlas, deben presentar una solicitud y cumplir con los requisitos administrativos.
Los estudiantes de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) pueden solicitar una insignia oficial y una cartera como prueba de su certificación. Para obtenerlas, deben presentar una solicitud y cumplir con los requisitos administrativos.
Certificado de Cursos
$30
Sin expiración
The Certificate of Courses es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que confirma la finalización exitosa de cursos específicos. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.
The Certificate of Courses es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que confirma la finalización exitosa de cursos específicos. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.
Copia del Diploma
$50
Sin expiración
Los estudiantes de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) pueden solicitar una copia de su diploma oficial. Este documento certifica la finalización de su programa académico. Para obtenerlo, deben presentar una solicitud y cumplir con los requisitos administrativos.
Los estudiantes de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) pueden solicitar una copia de su diploma oficial. Este documento certifica la finalización de su programa académico. Para obtenerlo, deben presentar una solicitud y cumplir con los requisitos administrativos.
Certificación de estudios
$20
Sin expiración
La Certificación de Estudios es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que verifica el progreso académico de un estudiante o la finalización de un programa. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.
La Certificación de Estudios es un documento oficial emitido por la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que verifica el progreso académico de un estudiante o la finalización de un programa. Para solicitarlo, los estudiantes deben presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos administrativos.
Programa de Clase Certificada
$20
Sin expiración
El Programa de Clase Certificada es un documento oficial de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que detalla los cursos y el currículo de un programa académico específico. Los estudiantes pueden solicitarlo enviando los formularios necesarios y cumpliendo con los requisitos administrativos.
El Programa de Clase Certificada es un documento oficial de la Academia Internacional de Capellanía (AIC) que detalla los cursos y el currículo de un programa académico específico. Los estudiantes pueden solicitarlo enviando los formularios necesarios y cumpliendo con los requisitos administrativos.
Diploma Holder
$30
Sin expiración
The official diploma holder of the International Academy of Chaplaincy is crafted from navy blue vinyl, featuring an elegant and durable design. The institutional logo is embossed in silver on the cover, adding a distinguished and formal touch. This accessory is designed to protect and proudly display the academic and professional achievements of our graduates.
The official diploma holder of the International Academy of Chaplaincy is crafted from navy blue vinyl, featuring an elegant and durable design. The institutional logo is embossed in silver on the cover, adding a distinguished and formal touch. This accessory is designed to protect and proudly display the academic and professional achievements of our graduates.
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