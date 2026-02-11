Membresías del Sugar Squad

Acerca de las afiliaciones
Para quién es:
Para adultos y jóvenes adultos que viven con Diabetes Tipo 1.
Propósito:
Conexión + educación + voz de defensa
Esta membresía honra la fortaleza, la resiliencia y la responsabilidad de vivir con T1D a diario. Proporciona acceso a recursos educativos, conversaciones comunitarias y espacios de defensa.
Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Vivir con T1D
Para quién es:
Para padres y cuidadores de niños y adolescentes (0-17) que viven con Diabetes Tipo 1.
Propósito:
Estabilización + preparación + educación.
Esta membresía reconoce la vigilancia diaria requerida para apoyar a un niño que necesite a su socio de páncreas las 24 horas, los 7 días de la semana. Desde la planificación de 504 hasta la preparación para emergencias y la navegación de entornos sociales y escolares, este camino está construido para familias que llevan la responsabilidad en tiempo real.
Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Crecer con T1D
Para quién es:
Para educadores, enfermeras escolares, administradores y personal de apoyo comprometidos con aulas seguras y preparadas.
Propósito:
Preparación + confianza en cumplimiento + seguridad estudiantil.
Cuando un niño con T1D entra en un edificio escolar, la escuela se convierte en parte de su red de seguridad médica. Esta membresía dota a los educadores de herramientas prácticas y acceso a un socio comunitario de confianza.
Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Enseñar con T1D
