Membresías del Sugar Squad

Para quién es:

Para adultos y jóvenes adultos que viven con Diabetes Tipo 1.





Propósito:

Conexión + educación + voz de defensa





Esta membresía honra la fortaleza, la resiliencia y la responsabilidad de vivir con T1D a diario. Proporciona acceso a recursos educativos, conversaciones comunitarias y espacios de defensa.





Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Vivir con T1D