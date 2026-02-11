Sky's Pancreas Partners

Sky's Pancreas Partners

Membresías del Sugar Squad

💛 Socio del Páncreas: Vivir con T1D
$15

Mensual

Para quién es:
Para adultos y jóvenes adultos que viven con Diabetes Tipo 1.


Propósito:
Conexión + educación + voz de defensa


Esta membresía honra la fortaleza, la resiliencia y la responsabilidad de vivir con T1D a diario. Proporciona acceso a recursos educativos, conversaciones comunitarias y espacios de defensa.


Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Vivir con T1D

  • Acceso a discusiones virtuales exclusivas para miembros
  • Registro temprano para eventos comunitarios
  • Actualizaciones prioritarias sobre iniciativas de Kit de Emergencia y despensa
  • Precios con descuento para miembros en mercancía de SPP
  • Oportunidades para contribuir con la voz y la experiencia vivida a los esfuerzos de defensa
Socio del Páncreas: Crecer con T1D
$25

Mensual

Para quién es:
Para padres y cuidadores de niños y adolescentes (0-17) que viven con Diabetes Tipo 1.


Propósito:
Estabilización + preparación + educación.


Esta membresía reconoce la vigilancia diaria requerida para apoyar a un niño que necesite a su socio de páncreas las 24 horas, los 7 días de la semana. Desde la planificación de 504 hasta la preparación para emergencias y la navegación de entornos sociales y escolares, este camino está construido para familias que llevan la responsabilidad en tiempo real.


Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Crecer con T1D

  • Guías de recursos enfocadas en la familia
  • Sesión virtual mensual para cuidadores
  • Descargas de lista de verificación de preparación para emergencias
  • Plantillas de planificación de 504 y herramientas de preparación
  • Registro temprano para eventos y reuniones centrados en la familia
  • Notificación prioritaria para activaciones de Kit de Emergencia y despensa
  • Precios con descuento para miembros en mercancía de SPP
💙 Socio del Páncreas: Enseñar con T1D
$20

Mensual

Para quién es:
Para educadores, enfermeras escolares, administradores y personal de apoyo comprometidos con aulas seguras y preparadas.


Propósito:
Preparación + confianza en cumplimiento + seguridad estudiantil.


Cuando un niño con T1D entra en un edificio escolar, la escuela se convierte en parte de su red de seguridad médica. Esta membresía dota a los educadores de herramientas prácticas y acceso a un socio comunitario de confianza.


Beneficios de la membresía Socio del Páncreas: Enseñar con T1D

  • Recursos de referencia rápida de T1D en el aula
  • Materiales de apoyo para la orientación de 504
  • Acceso a seminarios web anuales de actualización
  • Registro temprano para sesiones de entrenamiento para educadores
  • Reconocimiento digital como Socio Preparado para la Escuela
