Charlotte Pride FC

Organizado por

Charlotte Pride FC

Acerca de este evento

Summer 2026 Registration: INDOOR All-Gender 7:30pm

1228 Elizabeth Ave

Charlotte, NC 28204, USA

Registro de 8:30 para todos los géneros en interiores de invierno de 2026
$40

Requerido para todos los jugadores si deseas jugar la temporada completa. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga.

Jersey Rosa item
Jersey Rosa
$33

Requerido si aún no tienes uno. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan los jerseys de 2026 recién diseñados, pero no son obligatorios para la temporada de invierno si ya tienes un jersey de 2025. El jersey rosa de 2026 será necesario para la temporada de primavera, y es obligatorio si aún no tienes un jersey rosa de 2025.

Jersey Blanco item
Jersey Blanco
$33

Opcional, si no tienes un jersey blanco, deberás llevar una camiseta blanca propia a cada juego. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan los jerseys de 2026 recién diseñados, pero no son obligatorios para la temporada de invierno si ya tienes un jersey de 2025.

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