Summer 2026 Registration: INDOOR All-Gender 7:30pm

Acerca de este evento
Requerido para todos los jugadores si deseas jugar la temporada completa. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga.
Requerido si aún no tienes uno. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan los jerseys de 2026 recién diseñados, pero no son obligatorios para la temporada de invierno si ya tienes un jersey de 2025. El jersey rosa de 2026 será necesario para la temporada de primavera, y es obligatorio si aún no tienes un jersey rosa de 2025.
Opcional, si no tienes un jersey blanco, deberás llevar una camiseta blanca propia a cada juego. Reembolsado si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan los jerseys de 2026 recién diseñados, pero no son obligatorios para la temporada de invierno si ya tienes un jersey de 2025.
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