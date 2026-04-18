Charlotte Pride FC

Organizado por

Charlotte Pride FC

Acerca de este evento

Summer 2026 Registration: INDOOR FLINTA 6:30pm

1228 Elizabeth Ave

Charlotte, NC 28204, USA

Registro de la Liga de Invierno 2026 FLINTA 7:30pm
$40

Requerido para todos los jugadores si deseas jugar toda la temporada. Se reembolsa si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga.

Camiseta Rosa
$33

Requerido si aún no tienes una. Se reembolsa si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan las nuevas camisetas de 2026 recién diseñadas, pero no son obligatorias para la temporada de invierno si ya tienes una camiseta de 2025. La camiseta rosa de 2026 será obligatoria para la temporada de primavera, y es necesaria si aún no tienes una camiseta rosa de 2025.

Camiseta Blanca
$33

Opcional, si no tienes una camiseta blanca, deberás traer una camiseta blanca propia a cada juego. Se reembolsa si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan las nuevas camisetas de 2026 recién diseñadas, pero no son obligatorias para la temporada de invierno si ya tienes una camiseta de 2025.

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