Summer 2026 Registration: INDOOR FLINTA 6:30pm

Requerido si aún no tienes una. Se reembolsa si no se cumplen los requisitos mínimos de jugadores de la liga. Se recomiendan las nuevas camisetas de 2026 recién diseñadas, pero no son obligatorias para la temporada de invierno si ya tienes una camiseta de 2025. La camiseta rosa de 2026 será obligatoria para la temporada de primavera, y es necesaria si aún no tienes una camiseta rosa de 2025.