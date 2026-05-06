Patrocinio del verano de 2026

Organizado por
Beneficios del Patrocinio:
-ENFOQUE EXCLUSIVO EN REDES SOCIALES
-LOGO PEQUEÑO O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO
-UN BOLETO PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026
Beneficios del Patrocinio:
-ENFOQUE EXCLUSIVO EN REDES SOCIALES
-LOGO MEDIANO O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO
-DOS BOLETOS PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026
-DOS TICKETS PARA CANJEAR DURANTE LOS EVENTOS
-1 ENFASIS DEL LOCUTOR DURANTE LOS EVENTOS
-2 ENFOQUES EXCLUSIVOS EN REDES SOCIALES
-LOGO GRANDE O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO
-CUATRO BOLETOS PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026
-CUATRO TICKETS PARA CANJEAR DURANTE LOS EVENTOS
-2 ENFASIS DEL LOCUTOR DURANTE LOS EVENTOS
-PÓSTER DEL LOGO EXPUESTO EN EL MURO DE DESTACADOS DE PATROCINADORES EN
THE POWERHOUSE POR UN AÑO.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!