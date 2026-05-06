Organizado por

Silverton Powerhouse Collective

Patrocinio del verano de 2026

8 Mears Ave

Silverton, CO 81433, USA

Patrocinio de Plata
$100

Beneficios del Patrocinio:

-ENFOQUE EXCLUSIVO EN REDES SOCIALES

-LOGO PEQUEÑO O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO

-UN BOLETO PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026

Patrocinio de Oro
$250

Beneficios del Patrocinio:

-ENFOQUE EXCLUSIVO EN REDES SOCIALES

-LOGO MEDIANO O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO

-DOS BOLETOS PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026

-DOS TICKETS PARA CANJEAR DURANTE LOS EVENTOS

-1 ENFASIS DEL LOCUTOR DURANTE LOS EVENTOS

Patrocinio de Platino
$500

-2 ENFOQUES EXCLUSIVOS EN REDES SOCIALES

-LOGO GRANDE O NOMBRE EN LOS POSTERS DEL EVENTO

-CUATRO BOLETOS PARA ASISTIR A UNO DE NUESTROS EVENTOS CON BOLETO DURANTE EL VERANO DE 2026

-CUATRO TICKETS PARA CANJEAR DURANTE LOS EVENTOS

-2 ENFASIS DEL LOCUTOR DURANTE LOS EVENTOS

-PÓSTER DEL LOGO EXPUESTO EN EL MURO DE DESTACADOS DE PATROCINADORES EN

THE POWERHOUSE POR UN AÑO.

Añadir una donación para Silverton Powerhouse Collective

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!