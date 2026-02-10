Unchained Foundation

Organizado por

Unchained Foundation

Acerca de este evento

Summer Gold-Unchained Foundation Annual Gala-2026

270 Bass Pro Dr

Round Rock, TX 78665, USA

Admisión General
$100

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Admisión VIP
$150

Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas exclusivas para VIP.

Patrocinador de Mesa
$800

Trae la fiesta con tus amigos y familia (10 personas)

Patrocinador de la Pista de Baile
$1,000

¡Tienes la oportunidad de ayudarnos a elegir la música! ¡Sal a la pista y muestra tus movimientos siendo el primero en bailar!

¡Comencemos esta Subasta!
$1,500

Puede que no hables tan rápido como un subastador, pero eso no importa porque eres el patrocinador de esta parte del evento.

Casino Jockey
$1,750

Eres el jefe cuando eres el patrocinador del casino! Todos te alaban!

Photo Booth Sponsor
$750

Nada como estar en el centro de atención como nuestro patrocinador del fotomatón. ¡Di, "¡Disfraces ridículos!"

Añadir una donación para Unchained Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!