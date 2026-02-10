Summer Gold-Unchained Foundation Annual Gala-2026

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas exclusivas para VIP.
Trae la fiesta con tus amigos y familia (10 personas)
¡Tienes la oportunidad de ayudarnos a elegir la música! ¡Sal a la pista y muestra tus movimientos siendo el primero en bailar!
Puede que no hables tan rápido como un subastador, pero eso no importa porque eres el patrocinador de esta parte del evento.
Eres el jefe cuando eres el patrocinador del casino! Todos te alaban!
Nada como estar en el centro de atención como nuestro patrocinador del fotomatón. ¡Di, "¡Disfraces ridículos!"
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!