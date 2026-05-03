Club infantil de verano: de 10 a 12 años

Esta clase del Club Infantil de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para alumnos de entre 10 y 12 años que estén listos para reforzar sus habilidades comunicativas y utilizar la lengua de señas americana con mayor seguridad en situaciones cotidianas. Los alumnos se centrarán en construir oraciones más largas, hacer y responder preguntas, y desarrollar habilidades narrativas mientras hablan sobre su vida cotidiana y sus experiencias. La clase ayuda a los alumnos a ir más allá del vocabulario básico, desarrollando una comunicación más natural, la autoexpresión y la confianza a través de actividades interactivas y la interacción con sus compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para familias multilingües.

Esta clase del Club Infantil de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para alumnos de entre 10 y 12 años que estén listos para reforzar sus habilidades comunicativas y utilizar la lengua de señas americana con mayor seguridad en situaciones cotidianas. Los alumnos se centrarán en construir oraciones más largas, hacer y responder preguntas, y desarrollar habilidades narrativas mientras hablan sobre su vida cotidiana y sus experiencias. La clase ayuda a los alumnos a ir más allá del vocabulario básico, desarrollando una comunicación más natural, la autoexpresión y la confianza a través de actividades interactivas y la interacción con sus compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para familias multilingües.

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