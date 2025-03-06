Grades 4-7 June 16- 20 Mornings: 9 am – 12 pm Learn how to talk to computers and bring electronics to life! In this hands-on class, you’ll create your own games, build cool circuits and explore how coding and electronics work together. ¡Aprende a comunicarte con las computadoras y a dar vida a la electrónica! En esta clase práctica, crearás tus propios juegos, construirás circuitos geniales y explorarás cómo la programación y la electrónica trabajan juntas.

