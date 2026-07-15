Experiencia de Cena de Domingo en Pareja

Acerca de este evento
Admisión para una pareja (2 invitados). Incluye una cena preparada por un chef, música en vivo, discusiones de panel atractivas, conversaciones de mesa interactivas y una tarde inspiradora diseñada para fortalecer tu relación.
Quedan 6
Admisión para cuatro parejas (8 invitados). Incluye una cena preparada por un chef, música en vivo, discusiones de panel atractivas, conversaciones de mesa interactivas y una tarde inspiradora diseñada para fortalecer tu relación.
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