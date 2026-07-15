A panel of speakers sits on a stage in front of a large audience seated at elegantly decorated tables.
AprilRoses Tea Brunch

Organizado por

AprilRoses Tea Brunch

Acerca de este evento

Experiencia de Cena de Domingo en Pareja

6888 Goodman Rd Suite 108-110

Olive Branch, MS 38654, USA

Mesa para Dos
$150
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Admisión para una pareja (2 invitados). Incluye una cena preparada por un chef, música en vivo, discusiones de panel atractivas, conversaciones de mesa interactivas y una tarde inspiradora diseñada para fortalecer tu relación.

Mesa para Ocho
$600

Quedan 6

Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Admisión para cuatro parejas (8 invitados). Incluye una cena preparada por un chef, música en vivo, discusiones de panel atractivas, conversaciones de mesa interactivas y una tarde inspiradora diseñada para fortalecer tu relación.

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