<p>Recaudación de fondos de Super Bowl Square y Sorteo de Medio Tiempo 50/50</p>

Colocación de Nombre y Número Elegido al Azar
PAGOS:
1ER CUARTO: $50
2DO CUARTO: $50
3ER CUARTO: $75
FIN DEL JUEGO: $150
EJEMPLO: PUNTUACIÓN AL FINAL DEL PRIMER CUARTO ES
EQUIPO(A) 17
EQUIPO (B) 11
SI EL ÚLTIMO NÚMERO DE LAS PUNTUACIONES (7 Y 1)
COINCIDE CON AMBOS DE SUS NÚMEROS USTED ES EL GANADOR
1 GANADOR
MEDIO TIEMPO
SORTEO
$5 POR OPORTUNIDAD
GANADOR ANUNCIADO
EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
** ESTA RIFA ES SEPARADA DE LA RIFA DE SQUARE
$
