<p>Recaudación de fondos de Super Bowl Square y Sorteo de Medio Tiempo 50/50</p>

Super Tazón Square
$10

Colocación de Nombre y Número Elegido al Azar

PAGOS:

1ER CUARTO: $50

2DO CUARTO: $50

3ER CUARTO: $75

FIN DEL JUEGO: $150

EJEMPLO: PUNTUACIÓN AL FINAL DEL PRIMER CUARTO ES

EQUIPO(A) 17

EQUIPO (B) 11

SI EL ÚLTIMO NÚMERO DE LAS PUNTUACIONES (7 Y 1)

COINCIDE CON AMBOS DE SUS NÚMEROS USTED ES EL GANADOR

Rifa del Medio Tiempo 50/50
$5

1 GANADOR

MEDIO TIEMPO

SORTEO

$5 POR OPORTUNIDAD

GANADOR ANUNCIADO

EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

** ESTA RIFA ES SEPARADA DE LA RIFA DE SQUARE

